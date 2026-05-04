Zona de Lobos arranca por Canal 4 con hinchas, invitados y análisis futbolero

El estreno de Zona de Lobos será este lunes a las 21 por la pantalla de Canal 4, desde el estadio 23 de Agosto, con un programa dedicado a Gimnasia de Jujuy y a sus hinchas. La propuesta seguirá la campaña del Lobo en la Primera Nacional 2026 y contará con entrevistas, sorteos, análisis de los partidos y mucho más.
Un programa para los hinchas del Lobo
Zona de Lobos será un espacio pensado para darle voz al hincha de Gimnasia de Jujuy. A lo largo de cada emisión, el programa acompañará el recorrido del equipo en la Primera Nacional 2026.
Además, tendrá entrevistas, sorteos, análisis de los partidos y distintos contenidos vinculados al presente del club.
Primer programa desde el estadio 23 de Agosto
El primer programa se realizará desde el estadio 23 de Agosto y tendrá invitados especiales: Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy, y Hernán Pellerano, director técnico del equipo.
La conducción estará a cargo de Victoria Marín y Agustín Weibel.
Embed - ARRANCA ZONA DE LOBOS POR CANAL 4 - AGUSTÍN WEIBEL Y VICTORIA MARÍN
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