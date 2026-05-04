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4 de mayo de 2026 - 11:01
Jujuy.

Zona de Lobos arranca por Canal 4 con hinchas, invitados y análisis futbolero

Zona de Lobos se estrena este lunes a las 21 por Canal 4, desde el estadio 23 de Agosto. Te contamos detalles del programa.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Zona de Lobos

Zona de Lobos

El estreno de Zona de Lobos será este lunes a las 21 por la pantalla de Canal 4, desde el estadio 23 de Agosto, con un programa dedicado a Gimnasia de Jujuy y a sus hinchas. La propuesta seguirá la campaña del Lobo en la Primera Nacional 2026 y contará con entrevistas, sorteos, análisis de los partidos y mucho más.

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Un programa para los hinchas del Lobo

Zona de Lobos será un espacio pensado para darle voz al hincha de Gimnasia de Jujuy. A lo largo de cada emisión, el programa acompañará el recorrido del equipo en la Primera Nacional 2026.

Además, tendrá entrevistas, sorteos, análisis de los partidos y distintos contenidos vinculados al presente del club.

Primer programa desde el estadio 23 de Agosto

El primer programa se realizará desde el estadio 23 de Agosto y tendrá invitados especiales: Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy, y Hernán Pellerano, director técnico del equipo.

La conducción estará a cargo de Victoria Marín y Agustín Weibel.

Embed - ARRANCA ZONA DE LOBOS POR CANAL 4 - AGUSTÍN WEIBEL Y VICTORIA MARÍN

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