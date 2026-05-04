Volvió a Jujuy, no pudo viajar con su perro y pide ayuda para traerlo desde Santa Cruz

Lo que debía ser un regreso a casa terminó en un momento angustiante. Nahir Funes, una joven jujeña de 24 años, volvió a la provincia después de vivir más de un año en El Calafate, pero tuvo que hacerlo sin Canelo, el perro que adoptó durante su estadía en el sur.

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Según contó, había realizado todos los trámites necesarios para viajar con su mascota en el avión de regreso. Sin embargo, al momento de embarcar, desde la empresa le informaron que el perro era demasiado grande para viajar en cabina y que la aeronave en la que volaba no estaba habilitada para trasladar animales en bodega.

La situación la tomó por sorpresa y no tuvo alternativa: Canelo se quedó en El Calafate.

“Fue un momento muy desesperante”, relató Nahir, quien tuvo que despedirse de su perro sin saber cuándo podría volver a verlo. Frente a esa situación, decidió iniciar una campaña solidaria para poder reunir el dinero necesario y traerlo a Jujuy lo antes posible.

La joven lanzó una rifa con el objetivo de cubrir los gastos del traslado, que incluyen un nuevo viaje y las condiciones adecuadas para que Canelo pueda volar de manera segura.

Canelo (2)

Quién es Canelo y por qué quiere traerlo

Durante su estadía en El Calafate, Nahir adoptó a Canelo y desde entonces se convirtió en parte de su vida cotidiana. El vínculo que construyeron hizo que la despedida fuera aún más difícil, y por eso ahora busca hacer todo lo posible para poder traerlo a Jujuy y reencontrarse con él.

La joven pide colaboración a la comunidad para difundir su historia y participar de la rifa, con el objetivo de reunir el dinero necesario para el traslado. “Si pudieran ayudarme a difundir, estaríamos agradecidos de todo corazón”, expresó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la rifa que está organizando, una iniciativa que ya comenzó a circular en redes sociales y que busca acercar a Canelo con su dueña.