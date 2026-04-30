La edad de los perros, según la ciencia: ¿Por qué el cálculo de los 7 años quedó atrás?

Comprender la verdadera edad biológica de los perros permite ajustar la alimentación, el ejercicio y las visitas veterinarias.

Determinar cómo se traduce realmente la edad de los perros en comparación con la edad humana es un tema que la ciencia volvió a analizar en los últimos años. Durante mucho tiempo se instaló la creencia de que “ un año de vida de un perro equivale a siete de una persona ”, aunque estudios más recientes evidenciaron que esa regla es imprecisa.

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A partir de investigaciones actuales , apoyadas en análisis genéticos y epigenéticos , se desarrollaron métodos más rigurosos que permiten calcular con mayor exactitud la correspondencia entre la edad de los perros y la de los seres humanos .

De acuerdo con una investigación difundida en la revista Cell Systems y desarrollada por especialistas de la Universidad de California en San Diego , el vínculo entre la edad de los perros y la de las personas no responde a una escala lineal , sino a una progresión logarítmica . En ese marco, los científicos plantearon una ecuación para estimar la equivalencia:

Por qué la regla de los siete años es un mito.

El modelo se elaboró a partir del estudio del ADN de 104 ejemplares de labrador retriever y revela, por ejemplo, que un perro de un año se asemejaría a un humano cercano a los 30, mientras que uno de cuatro años correspondería a alguien de unos 52 años. De todos modos, los especialistas señalan que, pese a su mayor precisión frente a la antigua regla, variables como el tamaño, la raza o el estado de salud tienen un impacto clave en la expectativa de vida de cada animal.

Un estudio publicado en la revista Cell Systems identificó que los canes envejecen de forma acelerada en la primera etapa de su vida.

Este giro en la forma de entender la edad canina encontró un fuerte respaldo en los estudios difundidos por el Dog Aging Project hacia abril de 2026. Las conclusiones más recientes detectaron biomarcadores metabólicos comunes entre personas y perros, lo que confirma que el paso del tiempo no avanza de manera uniforme, sino que responde a una dinámica de crecimiento acelerado en determinadas etapas.

Estos registros biológicos muestran que, a diferencia de la antigua regla que plantea un ritmo constante, el desarrollo real presenta un “salto” intenso durante los primeros dos años de vida del animal, para luego entrar en una fase de mayor estabilidad metabólica.

Estos hallazgos no solo refuerzan la validez del modelo logarítmico frente a la antigua regla simplificada, sino que además abren la puerta a una veterinaria de precisión capaz de prever el desgaste del organismo con un nivel de detalle inédito. De este modo, cada fase de la vida del animal puede abordarse a partir de criterios biológicos y moleculares, y no únicamente según la edad medida en años.

Saber la verdadera equivalencia entre la edad de los perros y la de los humanos es una cuestión que la ciencia ha revisado en los últimos años.

La evolución de la fórmula: de la regla de los siete años a la evidencia científica

La noción clásica de calcular la edad canina multiplicándola por siete surge de una aproximación muy antigua, difundida desde la Edad Media, basada en la comparación entre una expectativa de vida humana cercana a los 70 años y otra canina de alrededor de una década. No obstante, el conocimiento científico actual sostiene que el proceso de envejecimiento en los perros es mucho más acelerado en sus etapas iniciales.

Según la Enciclopedia Britannica, los primeros dos años de vida de un perro se asemejan aproximadamente a unos 24 años en términos humanos; a partir de ese punto, cada año adicional del animal equivale, en promedio, a entre cuatro y cinco años de una persona.

Por otro lado, la American Animal Hospital Association (AAHA) advierte que la longevidad cambia de forma marcada según el porte de la raza: los perros pequeños suelen alcanzar entre 14 y 16 años, mientras que los de mayor tamaño rara vez sobrepasan la década de vida.

Un perro de un año equivale a un humano de aproximadamente 30 años, mientras que uno de cuatro años tendría la edad biológica de una persona de 52 años, según la ecuación científica.

Los especialistas en salud animal remarcan que interpretar correctamente la edad biológica de los perros resulta clave para adecuar los chequeos médicos, la dieta y la actividad física según la etapa que atraviesa cada ejemplar.

A modo de referencia, un perro de gran porte puede empezar a evidenciar señales de vejez desde los seis o siete años, mientras que uno de menor tamaño suele conservar vitalidad hasta los diez o incluso doce. En esa línea, la American Veterinary Medical Association (AVMA) aconseja incrementar la frecuencia de los controles veterinarios a partir de la llamada “madurez biológica”, una fase que, bajo los criterios actuales, puede presentarse antes de lo que sugería la antigua fórmula.

La nueva relación entre la edad de los perros y la de los humanos sigue un modelo logarítmico basado en el análisis del ADN canino, revelando que los perros envejecen más rápido en sus primeros años.

Estudios y aportes internacionales

Estudios recientes mencionados por National Geographic y el sitio alemán Zooplus Magazine coinciden en que la edad biológica de los perros debe estimarse a partir del logaritmo natural de su edad real. Así, un ejemplar pequeño de siete años podría equipararse a unos 48 años humanos, mientras que uno de gran tamaño alcanzaría cerca de los 67 años en ese mismo lapso.

El modelo matemático presentado en Cell Systems se consolidó como estándar global y es tomado como referencia por entidades como la American Veterinary Medical Association y el American Kennel Club (AKC) para orientar a los dueños sobre el cuidado y las necesidades de sus mascotas.

Asimismo, la investigación realizada por la Universidad de California en San Diego fue reproducida en Europa por el Instituto Max Planck de Biología del Envejecimiento, en Alemania, cuyos resultados ratificaron que el modelo logarítmico se mantiene válido en distintas razas y entornos.

Cómo este hallazgo cambia por completo los parámetros de cuidado veterinario.

Estos avances posibilitaron a los especialistas detectar indicadores epigenéticos puntuales en el ADN de los perros, estrechamente vinculados al proceso de envejecimiento, lo que dio lugar al desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico en medicina veterinaria.

La incorporación de estos nuevos modelos de cálculo les brinda a los dueños de perros una visión más precisa sobre las necesidades de sus mascotas en cada fase de su vida, lo que facilita anticipar atenciones veterinarias específicas y mejorar su calidad de vida. De este modo, se favorece un mayor bienestar y una vida más prolongada.

De acuerdo con la American Veterinary Medical Association, la prevención y la adaptación temprana de los cuidados pueden extender la expectativa de vida de los perros en hasta un 15%.