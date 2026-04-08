Un perro cayó a un canal y fue rescatado por los bomberos

Personal del Cuartel de Bomberos de la U.R.4 rescató a un perro que había quedado atrapado en el canal La Calera, a la altura de la avenida Yuchán. El operativo se activó tras el aviso de una vecina y terminó con el animal sano y salvo.

Según se informó, el canino había caído en un sector del canal y quedó atrapado debajo de pesadas tapas de concreto, sin posibilidad de moverse. Ante esta situación, un móvil acudió rápidamente al lugar para iniciar las tareas de rescate.

Un operativo contrarreloj Los bomberos que arribaron al lugar, trabajaron con barretas y realizaron maniobras con cuerdas para poder liberar al animal, un perro de raza pitbull que permanecía inmovilizado en la oscuridad del canal de Libertador.

Tras varios minutos de trabajo y de mucha tensión, el personal logró extraerlo con vida y sin lesiones de gravedad, en una intervención que evitó un desenlace peor.

Un perro cayó a un canal y fue rescatado por los bomberos Un perro cayó a un canal y fue rescatado por los bomberos El reencuentro del perro con su dueño Minutos después del rescate, el propietario del perro, un joven de 28 años, llegó al lugar con la documentación correspondiente para identificarlo. El animal, llamado Akiles, fue entregado a su dueño, quien agradeció profundamente el trabajo realizado por los efectivos.

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