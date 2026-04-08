miércoles 08 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de abril de 2026 - 17:55
Jujuy.

Un perro cayó a un canal y fue rescatado por los bomberos

Este miércoles, un perro debió ser rescatado en un operativo especial, tras caerse a un canal en Libertador.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un perro cayó a un canal y fue rescatado por los bomberos

Un perro cayó a un canal y fue rescatado por los bomberos

Personal del Cuartel de Bomberos de la U.R.4 rescató a un perro que había quedado atrapado en el canal La Calera, a la altura de la avenida Yuchán. El operativo se activó tras el aviso de una vecina y terminó con el animal sano y salvo.

Lee además
Policías rescataron a tres perros atrapados en un canal de San Pedro de Jujuy
Sociedad.

San Pedro de Jujuy: salvaron a tres perros heridos que habían caído a un canal
Alto Comedero: alertan que hay cientos de perros abandonados en distintos sectores
Jujuy.

Alto Comedero: alertan que hay cientos de perros abandonados en distintos sectores

Según se informó, el canino había caído en un sector del canal y quedó atrapado debajo de pesadas tapas de concreto, sin posibilidad de moverse. Ante esta situación, un móvil acudió rápidamente al lugar para iniciar las tareas de rescate.

Un operativo contrarreloj

Los bomberos que arribaron al lugar, trabajaron con barretas y realizaron maniobras con cuerdas para poder liberar al animal, un perro de raza pitbull que permanecía inmovilizado en la oscuridad del canal de Libertador.

Un perro cayó a un canal y fue rescatado por los bomberos
Un perro cayó a un canal y fue rescatado por los bomberos

Un perro cayó a un canal y fue rescatado por los bomberos

El reencuentro del perro con su dueño

Minutos después del rescate, el propietario del perro, un joven de 28 años, llegó al lugar con la documentación correspondiente para identificarlo. El animal, llamado Akiles, fue entregado a su dueño, quien agradeció profundamente el trabajo realizado por los efectivos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Pedro de Jujuy: salvaron a tres perros heridos que habían caído a un canal

Alto Comedero: alertan que hay cientos de perros abandonados en distintos sectores

Alarma en Palpalá: denunciaron que envenenaron a cuatro perros en el barrio Florida

La historia de Mortero, el perro que fue a Malvinas y volvió como prisionero de guerra

Avanzan en la integración digital de datos de salud con un acuerdo entre organismos en Jujuy

Lo que se lee ahora
Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Inician las pre inscripciones para las carreras de Cadete y Gendarme: desde cuándo
País.

Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

solicitan dadores de sangre para la cabo primero Marisol Rocha.  video
Jujuy.

Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

Caso de trata de personas en Tucumán.
Policiales.

Rescataron en Tucumán a una menor víctima de trata que viajaba en un colectivo desde Jujuy

Choque múltiple en Alto Comedero.
Policiales.

Choque múltiple en Alto Comedero: dos conductores se dieron a la fuga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel