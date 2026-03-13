San Pedro de Jujuy: salvaron a tres perros heridos que habían caído a un canal

Policías rescataron a tres perros atrapados en un canal de San Pedro de Jujuy Rescataron a tres perros atrapados en un cauce de agua en San Pedro de Jujuy

Tres perros fueron rescatados este jueves por efectivos policiales en la ciudad de San Pedro de Jujuy, luego de quedar atrapados en el interior de un canal de agua y no poder salir por sus propios medios.

El hecho ocurrió sobre calle Santa Cruz, a la altura de la Sociedad Tiro y Gimnasia, donde vecinos y transeúntes advirtieron la presencia de los animales dentro del cauce y dieron aviso para pedir ayuda.

Según se informó, los tres perros presentaban heridas y estaban en una zona de riesgo, por lo que fue necesario desplegar un operativo para poder asistirlos y retirarlos del lugar.

rescate Rescataron a tres perros atrapados en un cauce de agua en San Pedro de Jujuy El rescate en el canal de San Pedro Ante el pedido de auxilio, personal policial intervino en el sector y organizó el descenso al canal para llegar hasta los animales. El trabajo demandó varios minutos y requirió maniobras cuidadosas para evitar que los perros sufrieran nuevas lesiones durante la extracción.

Finalmente, los efectivos lograron sacar a los tres animales del cauce y ponerlos a resguardo. De esa manera, evitaron que la situación se agravara por el agua, el encierro o el estado en el que se encontraban.

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