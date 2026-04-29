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29 de abril de 2026 - 11:29
Mundo.

Terrible vuelco de un colectivo en Bermejo, Bolivia

El vuelco ocurrió en el kilómetro 19 de Bermejo, Bolivia. Ambulancias y personal de tránsito avanzan hacia el lugar.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
vuelco en Bermejo
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Según los primeros reportes, el vehículo involucrado sería una flota de la empresa Gran Chaco, aunque este dato todavía no cuenta con confirmación oficial. La situación generó preocupación entre los pobladores de la zona y quienes circulaban por el lugar.

Tras el alerta, unidades de emergencia y efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito se dirigen al sector para intervenir en el siniestro y asistir a posibles víctimas.

Testigos del hecho advirtieron sobre la presencia del colectivo volcado a un costado del camino, lo que motivó la rápida activación de los servicios de emergencia. Ambulancias partieron hacia el lugar con el objetivo de brindar asistencia médica.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la cantidad de personas que viajaban en la unidad ni sobre su estado de salud.

Las autoridades aún no difundieron un parte formal sobre las causas del vuelco. Tampoco se confirmó si existen personas heridas o víctimas fatales.

¿Dónde queda Bermejo?

Bermejo es una ciudad ubicada en el sur de Bolivia, dentro del departamento de Tarija, muy cerca de la frontera con Argentina.

Se encuentra a orillas del río Bermejo, que marca el límite natural entre ambos países. Justo del otro lado del río está la localidad argentina de Aguas Blancas, con la que se conecta a través de un paso fronterizo muy utilizado.

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