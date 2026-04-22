Estudiantes de Bolivia desarrollaron un anticonceptivo masculino en base a la papaya

Un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo de La Paz en Bolivia , presentó un innovador proyecto académico: un anticonceptivo masculino elaborado a partir de semillas de papaya. El producto, denominado Carispermex, busca ampliar las alternativas disponibles en planificación familiar y promover una distribución más equitativa de las responsabilidades reproductivas.

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La iniciativa fue impulsada por Cristayne Laura, Nadia Janco y Jovita Baltazar, en el marco de la carrera de Bioquímica y Farmacia.

El proyecto surge ante la limitada oferta de métodos anticonceptivos dirigidos a varones. En ese contexto, las estudiantes trabajaron en una propuesta que apunta a ser reversible, de fácil administración y basada en componentes naturales.

Carispermex fue concebido como una opción que podría complementar los métodos existentes, aportando nuevas posibilidades dentro del campo de la salud reproductiva.

Cómo funciona el producto

El anticonceptivo consiste en una fórmula granulada efervescente con sabor a café. Según lo presentado, se administra en dosis diarias de aproximadamente 20 gramos durante diez días.

El objetivo es inhibir temporalmente la producción de espermatozoides, generando un efecto que se extendería por cerca de un mes. Este mecanismo está vinculado con la azoospermia, condición en la que disminuye o se anula la presencia de espermatozoides en el semen.

Uno de los aspectos destacados del desarrollo es su carácter reversible: la función reproductiva se restablecería al suspender el consumo del producto.

Proceso de elaboración

El desarrollo parte de la selección de semillas de papaya maduras, que son secadas a la sombra durante varias semanas. Posteriormente, se trituran y atraviesan un proceso de maceración hidroalcohólica para extraer sus componentes activos.

A esta base se le incorporan compuestos como bicarbonato de sodio y ácido cítrico, responsables de la efervescencia, además de un saborizante que mejora su aceptación.

El trabajo se apoyó en investigaciones previas y en la adaptación de conocimientos científicos hacia una aplicación práctica.

Un proyecto con base académica

El desarrollo de Carispermex forma parte de una asignatura orientada a integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera. Las estudiantes abordaron desde el análisis químico de la semilla hasta la formulación final del producto.

El proyecto incluyó el estudio de los metabolitos presentes en la papaya y su potencial en aplicaciones farmacéuticas, así como la definición de una forma de administración accesible.

Potencial y etapa actual

Las semillas de papaya son conocidas por sus propiedades desparasitarias y su uso en prácticas tradicionales. Sin embargo, en este caso, su aplicación se orienta al campo anticonceptivo.

El desarrollo se encuentra en una etapa experimental y aún requiere estudios clínicos para evaluar su eficacia y seguridad en humanos.

A pesar de ello, la iniciativa representa un avance dentro de la investigación en salud reproductiva, al proponer una alternativa dirigida a varones y abrir nuevas líneas de estudio en torno a métodos anticonceptivos reversibles.