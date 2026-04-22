miércoles 22 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de abril de 2026 - 08:35
Mundo.

Estudiantes de Bolivia desarrollaron un anticonceptivo masculino en base a la papaya

Estudiantes de una universidad de Bolivia presentaron un proyecto académico donde elaboraron un anticonceptivo masculino hecho a base de semillas de papaya.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo de Bolivia&nbsp;

Estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo de Bolivia 

Un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo de La Paz en Bolivia, presentó un innovador proyecto académico: un anticonceptivo masculino elaborado a partir de semillas de papaya. El producto, denominado Carispermex, busca ampliar las alternativas disponibles en planificación familiar y promover una distribución más equitativa de las responsabilidades reproductivas.

Lee además
argentina pasa, bolivia factura: no estan reguladas, advierten sobre las chalanas
Frontera.

Argentina pasa, Bolivia factura: "No están reguladas", advierten sobre las chalanas
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.
Mundo.

Bolivia dio de baja el convenio de cooperación militar con Irán

La iniciativa fue impulsada por Cristayne Laura, Nadia Janco y Jovita Baltazar, en el marco de la carrera de Bioquímica y Farmacia.

Universidad Privada Franz Tamayo
Universidad Privada Franz Tamayo

Universidad Privada Franz Tamayo

Una alternativa en desarrollo

El proyecto surge ante la limitada oferta de métodos anticonceptivos dirigidos a varones. En ese contexto, las estudiantes trabajaron en una propuesta que apunta a ser reversible, de fácil administración y basada en componentes naturales.

Carispermex fue concebido como una opción que podría complementar los métodos existentes, aportando nuevas posibilidades dentro del campo de la salud reproductiva.

Cómo funciona el producto

El anticonceptivo consiste en una fórmula granulada efervescente con sabor a café. Según lo presentado, se administra en dosis diarias de aproximadamente 20 gramos durante diez días.

El objetivo es inhibir temporalmente la producción de espermatozoides, generando un efecto que se extendería por cerca de un mes. Este mecanismo está vinculado con la azoospermia, condición en la que disminuye o se anula la presencia de espermatozoides en el semen.

Uno de los aspectos destacados del desarrollo es su carácter reversible: la función reproductiva se restablecería al suspender el consumo del producto.

Proceso de elaboración

El desarrollo parte de la selección de semillas de papaya maduras, que son secadas a la sombra durante varias semanas. Posteriormente, se trituran y atraviesan un proceso de maceración hidroalcohólica para extraer sus componentes activos.

A esta base se le incorporan compuestos como bicarbonato de sodio y ácido cítrico, responsables de la efervescencia, además de un saborizante que mejora su aceptación.

El trabajo se apoyó en investigaciones previas y en la adaptación de conocimientos científicos hacia una aplicación práctica.

Un proyecto con base académica

El desarrollo de Carispermex forma parte de una asignatura orientada a integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera. Las estudiantes abordaron desde el análisis químico de la semilla hasta la formulación final del producto.

El proyecto incluyó el estudio de los metabolitos presentes en la papaya y su potencial en aplicaciones farmacéuticas, así como la definición de una forma de administración accesible.

Potencial y etapa actual

Las semillas de papaya son conocidas por sus propiedades desparasitarias y su uso en prácticas tradicionales. Sin embargo, en este caso, su aplicación se orienta al campo anticonceptivo.

El desarrollo se encuentra en una etapa experimental y aún requiere estudios clínicos para evaluar su eficacia y seguridad en humanos.

A pesar de ello, la iniciativa representa un avance dentro de la investigación en salud reproductiva, al proponer una alternativa dirigida a varones y abrir nuevas líneas de estudio en torno a métodos anticonceptivos reversibles.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Argentina pasa, Bolivia factura: "No están reguladas", advierten sobre las chalanas

Bolivia dio de baja el convenio de cooperación militar con Irán

Bolivia pierde reservas y cambia el mapa energético: qué pasa con Argentina

Una frontera entre Argentina y Bolivia, dos realidades: lo que se vive entre Aguas Blancas y Bermejo

Demoraron a jóvenes de La Quiaca tras cruzar ilegalmente a Bolivia

Las más leídas

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

El Chañi: un hombre desbarrancó junto a su mula y hay un intenso operativo de rescate

Un estudiante recibió una dura condena por las amenazas enescuelas de Salta (Foto ilustrativa)
País.

La dura condena a un estudiante de Salta por las amenazas de tiroteos en escuelas

Cómo fue el accidente doméstico por el que Luis Brandoni estuvo 10 días internado antes de su muerte. video
Espectáculos.

Así fue el accidente doméstico de Luis Brandoni que terminó con su vida

El Colegio Divino Redentor construye su primera carroza y se suma a la FNE 2026 video
Jujuy.

El Colegio Divino Redentor construye su primera carroza y se suma a la FNE 2026

Política a las Brasas con Ezequiel Atauche video
Jujuy.

Atauche en Política a las Brasas: "Estamos preparados para gobernar en Jujuy"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel