lunes 13 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de abril de 2026 - 10:07
Producción.

Bolivia pierde reservas y cambia el mapa energético: qué pasa con Argentina

Un informe advierte sobre la caída del gas en Bolivia y proyecta un cambio clave en la región, con impacto directo en el norte argentino.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
gasoducto
gasoducto
Gas en Bolivia

El escenario energético en Sudamérica empieza a mostrar un giro que puede tener consecuencias directas en Argentina.

Lee además
Invitan al Día del Niño Boliviano en Jujuy con una jornada para toda la comunidad video
Sociedad.

Invitan al Día del Niño Boliviano en Jujuy con una jornada para toda la comunidad
Bermejo, bajo tensión por los decomisos de mercadería y el refuerzo de controles video
Sociedad.

Tensión en Bermejo por decomisos de mercadería y el refuerzo de controles

De acuerdo a un informe difundido por iProfesional, Bolivia atraviesa una fuerte caída en sus reservas de gas, lo que pone en duda su histórico rol como proveedor regional.

Durante años, el país fue clave para abastecer a la Argentina, especialmente a las provincias del norte. Sin embargo, ese esquema empieza a modificarse.

Caída de reservas y fin de un modelo

Según datos oficiales de la estatal YPFB, las reservas probadas de gas cayeron a 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF), un nivel que refleja el agotamiento del modelo basado en la exportación de hidrocarburos.

El informe advierte que la falta de inversión en exploración y el desgaste de los principales campos productivos generaron una caída sostenida en la producción.

Actualmente, Bolivia produce alrededor de 31,6 millones de metros cúbicos diarios, muy por debajo de los niveles alcanzados en su momento de mayor auge.

De exportador a posible importador

Uno de los datos más fuertes del análisis es la proyección a mediano plazo. Si no hay cambios en la política energética, Bolivia podría comenzar a importar gas a partir de 2031, algo impensado años atrás para un país que basó su economía en la venta de este recurso.

El impacto sería profundo, ya que el gas representa una de las principales fuentes de ingresos del Estado boliviano.

El nuevo rol de Argentina

En este nuevo escenario, Argentina aparece como uno de los principales beneficiados. El desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta permitió al país avanzar en su autoabastecimiento e incluso proyectar exportaciones.

En los últimos años, la reversión del Gasoducto Norte y la expansión del shale gas posicionaron a Argentina en un rol que antes ocupaba Bolivia. El cambio podría generar que de depender del gas boliviano, el país podría pasar a convertirse en proveedor.

Gas en Bolivia

Un impacto que llega al norte argentino

Para provincias como Jujuy y Salta, este cambio no es menor. Históricamente, el gas que llegaba desde Bolivia fue clave para el consumo residencial e industrial. La caída en la producción boliviana ya empezó a reflejarse en menores envíos y en la necesidad de reconfigurar el sistema energético.

La infraestructura desarrollada en Argentina busca justamente cubrir ese vacío y garantizar el abastecimiento interno.

Un nuevo mapa energético

El declive de Bolivia y el crecimiento de Argentina configuran un nuevo escenario en la región. El informe señala que incluso Brasil podría comenzar a abastecerse con gas argentino, desplazando el lugar que ocupaba Bolivia en el mercado regional.

Se trata de un cambio estructural que redefine el mapa energético sudamericano.

Más allá del impacto externo, el principal desafío para Bolivia está dentro del propio país. La posible pérdida de ingresos por exportaciones obligaría a Bolivia a replantear su modelo económico, en un contexto donde la exploración no logró reemplazar las reservas consumidas. El tiempo juega en contra porque cualquier nuevo desarrollo energético requiere años para entrar en producción.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Invitan al Día del Niño Boliviano en Jujuy con una jornada para toda la comunidad

Tensión en Bermejo por decomisos de mercadería y el refuerzo de controles

Elecciones en Hungría: Orbán reconoció la derrota ante el opositor Péter Magyar

Artemis II: cómo cambió el cuerpo de los astronautas tras volver a la Tierra

Las primeras imágenes de los astronautas en tierra tras la misión Artemis II

Las más leídas

El caño, Termas de Reyes.
Policiales.

Una mujer desbarrancó durante un trekking en Termas de Reyes y murió

Amenaza de bomba en Jujuy.
Importante.

Dos amenazas en Jujuy en 48 horas: por qué no se puede decir la palabra bomba en aeropuertos

Crimen deljujeño Fernando Reyes: declararon culpable a los tres acusados
País.

Crimen del jujeño Fernando Reyes: declararon culpable a los tres acusados

Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta, venció a Agropecuario y es puntero

Emiliano Entrizzi imputado.
Policiales.

Emiliano Endrizzi fue imputado por infundir temor público

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel