Bolivia: Paz a Evo Morales, "sabes que tus días están contados"

El presidente de Bolivia , Rodrigo Paz , aseguró este viernes que el expresidente Evo Morales “ sabe que sus días están contados ” y sostuvo que deberá responder ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con A24.

Mundo. Rodrigo Paz promulgó la ley que elimina la norma de Estados de Excepción en Bolivia

Sociedad. Bolivia: bloqueos agravan la crisis y La Paz se queda sin reservas de sangre

Paz afirmó que Morales permanece en el Chapare mientras enfrenta una orden de aprehensión y señaló que el exmandatario atraviesa una situación de temor e incertidumbre.

“Ayer hubo un apagón en la zona del Chapare y el pánico que tenía era tremendo. Él sabe que no hizo bien, que hizo daño al país y también a menores , que es por lo cual lo acusan. En su conciencia sabe que tarde o temprano tendrá que ir a la justicia ”, manifestó el mandatario.

Evo Morales respaldó los disturbios en Bolivia y habló de una 'sublevación del pueblo' contra Rodrigo Paz. Evo Morales - Ex presidente de Bolivia

Durante la entrevista, el jefe de Estado acusó a Morales de estar detrás de las movilizaciones y bloqueos registrados en distintas regiones del país. Según Paz, existen sectores “pagados y manipulados” por el exmandatario y parte del financiamiento de las protestas estaría vinculado al narcotráfico.

El diálogo como prioridad

El presidente Rodrigo Paz aseveró que el Gobierno mantiene como prioridad el diálogo para evitar una escalada de violencia. “No queremos un muerto más por culpa de él”, expresó al responsabilizar a Morales de fomentar la confrontación política y social.

Bolivia: protestas masivas, gases y detenidos en medio de la crisis Bolivia: protestas masivas, gases y detenidos en medio de la crisis

Paz también defendió la gestión de sus primeros seis meses de mandato y descartó cualquier posibilidad de renuncia pese a las protestas. Señaló que su administración logró estabilizar el dólar, reducir el déficit fiscal y avanzar en la reactivación económica.

“No tengo miedo”

Consultado sobre si teme por su seguridad, el Presidente de Bolivia dijo: “si tuviera miedo no estaría haciendo todas estas cosas. Estamos firmes. Si me he cargado al narcotraficante más pesado de esta zona del continente, no tengo miedo a encarar las grandes transformaciones del país y que los culpables cumplan en la cárcel sus responsabilidades”.