viernes 29 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de mayo de 2026 - 20:13
Mundo.

Bolivia: Paz a Evo Morales, "sabes que tus días están contados"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que Evo Morales deberá responder ante la justicia y lo acusó de estar detrás de las movilizaciones y bloqueos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia&nbsp;

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia 

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró este viernes que el expresidente Evo Moralessabe que sus días están contados” y sostuvo que deberá responder ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con A24.

Lee además
bolivia: bloqueos agravan la crisis y la paz se queda sin reservas de sangre
Sociedad.

Bolivia: bloqueos agravan la crisis y La Paz se queda sin reservas de sangre
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia 
Mundo.

Rodrigo Paz promulgó la ley que elimina la norma de Estados de Excepción en Bolivia

Rodrigo Paz

Paz afirmó que Morales permanece en el Chapare mientras enfrenta una orden de aprehensión y señaló que el exmandatario atraviesa una situación de temor e incertidumbre.

“Sabe que hizo daño al país”

“Ayer hubo un apagón en la zona del Chapare y el pánico que tenía era tremendo. Él sabe que no hizo bien, que hizo daño al país y también a menores, que es por lo cual lo acusan. En su conciencia sabe que tarde o temprano tendrá que ir a la justicia”, manifestó el mandatario.

Evo Morales respaldó los disturbios en Bolivia y habló de una 'sublevación del pueblo' contra Rodrigo Paz.
Evo Morales - Ex presidente de Bolivia

Evo Morales - Ex presidente de Bolivia

Durante la entrevista, el jefe de Estado acusó a Morales de estar detrás de las movilizaciones y bloqueos registrados en distintas regiones del país. Según Paz, existen sectores “pagados y manipulados” por el exmandatario y parte del financiamiento de las protestas estaría vinculado al narcotráfico.

El diálogo como prioridad

El presidente Rodrigo Paz aseveró que el Gobierno mantiene como prioridad el diálogo para evitar una escalada de violencia. “No queremos un muerto más por culpa de él”, expresó al responsabilizar a Morales de fomentar la confrontación política y social.

Bolivia: protestas masivas, gases y detenidos en medio de la crisis
Bolivia: protestas masivas, gases y detenidos en medio de la crisis

Bolivia: protestas masivas, gases y detenidos en medio de la crisis

Paz también defendió la gestión de sus primeros seis meses de mandato y descartó cualquier posibilidad de renuncia pese a las protestas. Señaló que su administración logró estabilizar el dólar, reducir el déficit fiscal y avanzar en la reactivación económica.

“No tengo miedo”

Consultado sobre si teme por su seguridad, el Presidente de Bolivia dijo: “si tuviera miedo no estaría haciendo todas estas cosas. Estamos firmes. Si me he cargado al narcotraficante más pesado de esta zona del continente, no tengo miedo a encarar las grandes transformaciones del país y que los culpables cumplan en la cárcel sus responsabilidades”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bolivia: bloqueos agravan la crisis y La Paz se queda sin reservas de sangre

Rodrigo Paz promulgó la ley que elimina la norma de Estados de Excepción en Bolivia

Bolivia: Activan un tercer corredor humanitario para garantizar el abastecimiento

Bolivia: Lo bloqueos generan pérdidas millonarias y afectan al 2,8 % del PIB

Ya son 66 los bloqueos en las rutas de Bolivia y el conflicto continúa

Lo que se lee ahora
Bolivia registra 70 puntos de bloqueo activos este miércoles, con La Paz como el departamento más afectado y rutas claves interrumpidas.
Mundo.

Bolivia: Lo bloqueos generan pérdidas millonarias y afectan al 2,8 % del PIB

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tobías, el jujeño que necesita un corazón video
Jujuy.

Un jujeño espera un corazón: Tobías cumplió un año en lista de espera del INCUCAI

Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste. video
Policiales.

Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste

El Xeneize afuera.
Deportes.

Copa Libertadores: Boca Juniors perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado

La WawaChañi volvió al territorio del Apu Chañi video
Jujuy.

Tras más de un siglo, la Wawa Chañi volvió a Jujuy

Jujuy registra más casos de gripe y COVID   video
Salud.

Aumentaron los cuadros de infecciones respiratorias y circulación de influenza A y COVID en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel