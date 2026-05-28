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28 de mayo de 2026 - 23:28
Deportes.

Copa Libertadores: Boca Juniors perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado

El equipo de Claudio Úbeda no pudo ante los chilenos y cayó por la mínima en la Bombonera. Quedó tercero en el grupo y jugará la Sudamericana.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
El Xeneize afuera.

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Boca Juniors.

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El encuentro, que tuvo como árbitro principal al colombiano Wilmar Roldán, marcó el cierre de una fase de grupos muy irregular para el Xeneize, que terminó en la tercera posición y deberá disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El único gol del partido llegó a los 33 minutos del primer tiempo y fue un verdadero golazo. Clemente Montes recibió por la izquierda, enganchó hacia el centro y sacó un potente derechazo cruzado que pegó en el palo antes de meterse en el arco defendido por Leandro Brey, en la primera llegada clara del conjunto chileno.

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Boca Juniors eliminado de la Copa Libertadores.

Boca Juniors eliminado de la Copa Libertadores.

Boca intentó reaccionar en el complemento y llegó a convertir el empate a los 40 minutos del segundo tiempo. Tras un centro de Miguel Merentiel y un cabezazo de Exequiel Zeballos, Ángel Romero empujó la pelota a la red. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición adelantada del delantero paraguayo.

Con este resultado, Universidad Católica finalizó como líder del grupo, mientras que Cruzeiro terminó segundo. Ambos avanzaron a los octavos de final de la Copa Libertadores. Boca, en tanto, continuará su camino internacional en la Copa Sudamericana.

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