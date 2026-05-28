Copa Libertadores: Boca Juniors perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado

El Xeneize afuera. Boca Juniors. Boca Juniors.

Por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors perdió 1 a 0 frente a Universidad Católica en La Bombonera y quedó eliminado del máximo certamen continental.

El encuentro, que tuvo como árbitro principal al colombiano Wilmar Roldán, marcó el cierre de una fase de grupos muy irregular para el Xeneize, que terminó en la tercera posición y deberá disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El único gol del partido llegó a los 33 minutos del primer tiempo y fue un verdadero golazo. Clemente Montes recibió por la izquierda, enganchó hacia el centro y sacó un potente derechazo cruzado que pegó en el palo antes de meterse en el arco defendido por Leandro Brey, en la primera llegada clara del conjunto chileno.

image Boca Juniors eliminado de la Copa Libertadores. Boca intentó reaccionar en el complemento y llegó a convertir el empate a los 40 minutos del segundo tiempo. Tras un centro de Miguel Merentiel y un cabezazo de Exequiel Zeballos, Ángel Romero empujó la pelota a la red. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición adelantada del delantero paraguayo.

Con este resultado, Universidad Católica finalizó como líder del grupo, mientras que Cruzeiro terminó segundo. Ambos avanzaron a los octavos de final de la Copa Libertadores. Boca, en tanto, continuará su camino internacional en la Copa Sudamericana. Embed

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