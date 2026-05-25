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25 de mayo de 2026 - 08:19
Copa Libertadores

Boca Juniors vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores

En la previa de Boca Juniors vs U. Católica, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 28 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina) en la Bombonera. El árbitro designado será Wilmar Roldán Pérez.

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BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 21:30 (hora Argentina), U. Católica visita a Boca Juniors en la Bombonera, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores.

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Así llegan Boca Juniors y U. Católica

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores

Boca Juniors viene de empatar ante Cruzeiro por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores

U. Católica viene de vencer a Barcelona en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 4 le han convertido.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 3 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Boca Juniors se quedó con la victoria por 1 a 2.

Mientras que U.Católica tiene asegurada la clasificación a los Octavos de Final, El Xeneize tiene la obligación de ganar para seguir vivo en el torneo de la Copa Libertadores.

El encargado de impartir justicia en el partido será Wilmar Roldán Pérez.

Horario Boca Juniors y U. Católica, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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