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27 de mayo de 2026 - 21:16
Mundo.

Crisis en Bolivia: la Comisión de Diálogo se reunirá con veedores internacionales

La Comisión de Diálogo instalada en la Vicepresidencia de Bolivia busca garantizar la presencia de todos los dirigentes involucrados en el conflicto.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Crisis en Bolivia: la Comisión de Diálogo se reunirá con veedores internacionales

Crisis en Bolivia: la Comisión de Diálogo se reunirá con veedores internacionales

La Comisión de Diálogo instalada en la Vicepresidencia de Bolivia avanzó en gestiones para garantizar la presencia de todos los dirigentes involucrados en el conflicto, después de casi un mes de bloqueos y medidas de presión que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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Asoma una mesa de diálogo en Bolivia

Tras una primera jornada de reunión realizada este miércoles, la Comisión de Diálogo resolvió impulsar gestiones para que todos los representantes de las organizaciones movilizadas puedan participar del encuentro.

Uno de los casos mencionados fue el del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, sobre quien pesa una orden de aprehensión. Según revelaron integrantes de la comisión, durante la reunión hubo pedidos para levantar esa orden y permitir que Argollo pueda presentarse a la instancia de diálogo.

Bloqueos en Bolivia
Bloqueos en Bolivia.

Bloqueos en Bolivia.

El Gobierno busca facilitar la presencia de dirigentes

Consultado sobre la situación, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que se gestionarán una “serie de elementos que faciliten la presencia de todos los dirigentes que representan a las organizaciones movilizadas”.

Además, anunció que la comisión volverá a reunirse este jueves con veedores internacionales. El objetivo es encaminar una salida institucional al conflicto que mantiene bloqueos y protestas en distintos puntos del país.

Quiénes acompañarán el proceso

En la reunión participaron representantes del Legislativo, del Ejecutivo, de la Iglesia Católica, del Defensor del Pueblo y de organizaciones sociales.

Además, se encomendó que la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, representantes de la comunidad internacional y organismos internacionales encabecen la continuidad de las mesas de diálogo. Así lo comunicó el vicepresidente Edmand Lara, en medio de la búsqueda de una instancia que permita destrabar la crisis.

Conflicto en Bolivia
Conflicto en Bolivia

Conflicto en Bolivia

Casi un mes de bloqueos y reclamos

El diálogo se abre después de casi un mes de bloqueos y medidas de presión en Bolivia. Las protestas, impulsadas por distintos sectores sociales, sindicales y organizaciones movilizadas, tienen como principal reclamo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La continuidad de las conversaciones será clave para determinar si el Gobierno y los sectores movilizados logran avanzar en una salida al conflicto.

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