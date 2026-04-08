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8 de abril de 2026 - 21:30
Mundo.

Bolivia dio de baja el convenio de cooperación militar con Irán

Bolivia canceló el acuerdo militar con Irán firmado durante el gobierno de Arce y profundiza su giro exterior.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

El Gobierno de Bolivia confirmó la cancelación del convenio de cooperación militar que había sido firmado con Irán en julio de 2023 durante la gestión de Luis Arce. El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, aseguró que el acuerdo fue denunciado hace aproximadamente cuatro meses y que ya no tiene vigencia.

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“Hace aproximadamente cuatro meses, ese convenio de cooperación militar ha sido denunciado, de tal manera que ya no existe ese contrato”, afirmó Salinas ante la prensa. El funcionario agregó además que los acuerdos con Teherán “han sido simplemente concluidos y no existen más”.

Un acuerdo que había generado polémica en Bolivia

El convenio había sido suscripto el 20 de julio de 2023 en Teherán por el entonces ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo, y su par iraní Mohamad Reza Qarai Ashtiani. Según lo informado entonces, contemplaba cooperación en seguridad y defensa, con foco en vigilancia fronteriza, lucha contra el narcotráfico y el contrabando, además del interés boliviano en drones iraníes. El entendimiento había generado críticas internas en Bolivia y preocupación en la Argentina.

Luis Arce - ex presidente de Bolivia
Luis Arce, ex presidente de Bolivia

Luis Arce, ex presidente de Bolivia

El giro diplomático de La Paz

La cancelación del acuerdo se enmarca en el cambio de política exterior impulsado por el presidente Rodrigo Paz desde su llegada al poder el 8 de noviembre de 2025. Desde entonces, Bolivia tomó distancia de alianzas previas con Irán, Venezuela y Cuba, y avanzó en un acercamiento a Estados Unidos e Israel.

En esa línea, el Gobierno boliviano restableció relaciones diplomáticas con Israel en diciembre de 2025, luego de la ruptura dispuesta en 2023 por la administración anterior. La nueva gestión presentó ese paso como parte de una reorientación internacional más amplia.

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