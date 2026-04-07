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7 de abril de 2026 - 19:54
Bermejo.

"Hay argentinos de primera y de cuarta": el reclamo por la falta de políticas en la frontera de Argentina y Bolivia

El interventor de Aguas Blancas cuestionó la falta de control en los pasos fronterizos del norte. “Hay argentinos de primera y de cuarta”, sostuvo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La situación en la frontera entre Argentina y Bolivia volvió a quedar en el centro del debate tras las declaraciones del interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, quien apuntó directamente contra la falta de políticas y control en la zona.

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Es un paso internacional tratado de cuarta por parte de Nación”, afirmó, al describir el estado actual del cruce en el norte del país.

El funcionario cuestionó la falta de intervención estatal en un punto clave, donde diariamente miles de personas cruzan por motivos comerciales y laborales. “Hay argentinos de primera y de cuarta”, sostuvo Zigarán en diálogo con TodoJujuy.

Zigarán fue más allá y planteó una fuerte desigualdad en el tratamiento de las fronteras en Argentina. “Hay argentinos de primera y de segunda, y nosotros seríamos los argentinos de cuarta”, sostuvo.

La frase resume el malestar de las autoridades locales frente a lo que consideran un abandono estructural en comparación con otros pasos internacionales del país.

Diferencias con otras fronteras

El interventor comparó la situación de Aguas Blancas con otros puntos del país donde existen mayores facilidades y controles. “En otros lugares de frontera tienen hasta los taxis que pueden pasar al otro lado, como en Paraguay. Nosotros no”, explicó.

También mencionó la ausencia de herramientas como la tarjeta de tránsito vecinal, que sí funciona en otras regiones y facilita el cruce ordenado.

Chalanas en Aguas Blancas
"Hay argentinos de primera y de cuarta": el reclamo por la falta de pol&iacute;ticas en la frontera de Argentina y Bolivia

"Hay argentinos de primera y de cuarta": el reclamo por la falta de políticas en la frontera de Argentina y Bolivia

Falta de control en un punto clave

Más allá de la comparación, Zigarán insistió en la falta de control efectivo en la frontera con Bolivia. El cruce por chalanas que en los últimos días volvió a quedar bajo la lupa por el volumen económico que mueve— se realiza en muchos casos sin regulación ni supervisión integral.

Según el funcionario, si bien Prefectura interviene en cuestiones básicas de seguridad, no hay un control completo sobre el ingreso y egreso de personas ni sobre el circuito económico que se genera en la zona.

Un problema que se repite

El planteo se da en un contexto de fuerte actividad en la frontera norte, donde el tipo de cambio y la diferencia de precios sostienen un flujo constante de personas. En pasos como Aguas Blancas – Bermejo, miles de personas cruzan a diario para comprar en Bolivia, lo que genera presión sobre la infraestructura del lado argentino.

Sin embargo, para las autoridades locales, ese movimiento no está acompañado por políticas que ordenen o regulen el sistema.

El reclamo a Nación

Zigarán confirmó que se busca avanzar en gestiones para regular la situación, incluso a través de Cancillería, ante la falta de respuestas de organismos nacionales. “Es un resorte de Nación”, remarcó, al tiempo que cuestionó la falta de acciones concretas para ordenar un sistema que crece todos los días.

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