lunes 15 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de junio de 2026 - 08:08
Flagelo.

Jujuy, entre las provincias con mayor tasa de delitos contra la integridad sexual

Un informe de Nación mostró que Jujuy tuvo una tasa de 152,2 víctimas cada 100 mil habitantes en 2025, frente a una media nacional de 78,5.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Abuso sexual (foto ilustrativa).

Abuso sexual (foto ilustrativa).

Estadísticas del 2025 sobre delitos contra la integridad sexual.

Estadísticas del 2025 sobre delitos contra la integridad sexual.

Lee además
El papa León XIV aboga por la “justicia y reparación” de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
Mundo.

El papa León XIV pidió justicia y reparación para víctimas de abusos en la Iglesia
La Rioja: fue condenado por abuso sexual y se recibió de psicopedagogo en la cárcel. 
Polémica

La Rioja: fue condenado por abuso sexual y se recibió de psicopedagogo en la cárcel

Ese valor quedó muy por encima de la tasa nacional, que fue de 78,5 víctimas cada 100 mil habitantes. En términos absolutos, Jujuy reportó 1.219 víctimas durante 2025, apenas por encima de las 1.214 registradas en 2024.

Jujuy, entre las tasas más altas del país

Estadísticas del 2025 sobre delitos contra la integridad sexual.
Estadísticas del 2025 sobre delitos contra la integridad sexual.

Estadísticas del 2025 sobre delitos contra la integridad sexual.

A nivel nacional, en cambio, se registró una baja. El informe indica que la tasa del país fue de 78,5 cada 100 mil habitantes, lo que representó una disminución del 2,1% respecto de 2024.

Qué delitos incluye el informe

El apartado del SNIC sobre delitos contra la integridad sexual incluye distintas figuras: abusos sexuales con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, tentativa de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, abuso sexual agravado, ciberdelitos sexuales vinculados a menores y otros delitos de este tipo.

En todo el país se registraron 36.432 víctimas durante 2025. El informe muestra que el número venía en ascenso hasta 2022, cuando llegó a 43.914 víctimas, y luego comenzó a bajar: 41.586 en 2023, 37.113 en 2024 y 36.432 en 2025.

Mayoría de víctimas mujeres

El informe también analiza la distribución por sexo de las víctimas. A nivel nacional, las víctimas de sexo femenino representaron el 68,4% del total. Sin embargo, el propio documento aclara que ese porcentaje asciende al 86% si se consideran solo los casos en los que el sexo fue informado.

El SNIC también advierte que en el 20,2% de las víctimas no consta el sexo, lo que limita el análisis completo de este dato.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El papa León XIV pidió justicia y reparación para víctimas de abusos en la Iglesia

La Rioja: fue condenado por abuso sexual y se recibió de psicopedagogo en la cárcel

Confirman el sobreseimiento de los jugadores de Vélez en la causa por abuso sexual

Catamarca: fue abusada y se encadenó frente a un tribunal

Día del Donante de Sangre: actividades y dónde donar en Jujuy

Las más leídas

Murió un adolescente de 16 años que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy
Tragedia.

Murió un adolescente que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy

Adopción en Jujuy.
Familia.

Adopción en Jujuy: buscan familias para 9 chicos que necesitan un hogar

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.
Mundial.

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros video
Tragedia.

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros

Día 4 del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber de los partidos de este domingo
Fútbol.

Día 4 del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber de los partidos de este domingo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel