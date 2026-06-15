Jujuy, entre las provincias con mayor tasa de delitos contra la integridad sexual

Jujuy fue una de las provincias con mayor tasa de víctimas por delitos contra la integridad sexual en 2025 , según el informe del Sistema Nacional de Información Criminal. El dato surge del mapa nacional que compara a las jurisdicciones del país y muestra que la provincia registró 152,2 víctimas cada 100 mil habitantes .

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Ese valor quedó muy por encima de la tasa nacional, que fue de 78,5 víctimas cada 100 mil habitantes . En términos absolutos, Jujuy reportó 1.219 víctimas durante 2025, apenas por encima de las 1.214 registradas en 2024.

El gráfico por provincias muestra que Jujuy se ubicó entre las jurisdicciones con mayor tasa de delitos contra la integridad sexual cada 100 mil habitantes. Según la tabla del informe, la provincia tuvo una variación interanual del 0,2% , ya que pasó de una tasa de 152,0 en 2024 a 152,2 en 2025.

A nivel nacional, en cambio, se registró una baja. El informe indica que la tasa del país fue de 78,5 cada 100 mil habitantes, lo que representó una disminución del 2,1% respecto de 2024.

Qué delitos incluye el informe

El apartado del SNIC sobre delitos contra la integridad sexual incluye distintas figuras: abusos sexuales con acceso carnal, otros delitos contra la integridad sexual, tentativa de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, abuso sexual agravado, ciberdelitos sexuales vinculados a menores y otros delitos de este tipo.

En todo el país se registraron 36.432 víctimas durante 2025. El informe muestra que el número venía en ascenso hasta 2022, cuando llegó a 43.914 víctimas, y luego comenzó a bajar: 41.586 en 2023, 37.113 en 2024 y 36.432 en 2025.

Mayoría de víctimas mujeres

El informe también analiza la distribución por sexo de las víctimas. A nivel nacional, las víctimas de sexo femenino representaron el 68,4% del total. Sin embargo, el propio documento aclara que ese porcentaje asciende al 86% si se consideran solo los casos en los que el sexo fue informado.

El SNIC también advierte que en el 20,2% de las víctimas no consta el sexo, lo que limita el análisis completo de este dato.