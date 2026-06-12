Catamarca: fue abusada y se encadenó frente a un tribunal. 

En reclamo de una resolución en una causa por abuso sexual, una mujer se encadenó este miércoles frente a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Catamarca y visibilizó su pedido de justicia.

Una joven víctima de abuso sexual protagonizó una protesta frente a la sede judicial de Catamarca, donde se encadenó a una silla y se roció con alcohol en reclamo por las demoras en su causa .

El incidente ocurrió este miércoles, cuando la mujer asistió al tribunal para consultar sobre el estado del proceso que ya lleva casi ocho años sin una condena firme .

La víctima llegó hasta el edificio judicial de avenida Colón para consultar el estado del expediente y conocer cuándo habría novedades sobre el proceso. Según manifestaron personas que acompañan su reclamo, allí le informaron que recién en agosto podría realizarse una audiencia en la que un nuevo tribunal de juicio dicte una sentencia.

Eso llevó a que la mujer decidiera encadenarse en la puerta de la Cámara Penal. "Solo quiero que ellos estén presos. Quiero justicia, no puede ser que los cruce todo el tiempo en la calle y se me rían en la cara. No puedo más con esto. La justicia recién me va a escuchar cuando yo ya no esté", indicó.

La causa está sin avances desde hace 8 años, según expresó la mujer a la prensa previo a sufrir la descompensación. Antes de ser trasladada por el servicio de emergencias de Catamarca al Hospital San Juan Bautista, fue recibida por magistrados de la Cámara Penal N° 2 y de la Cámara Penal N° 1, instancia donde se realizó el primer juicio oral.

Para la defensa, la primera nulidad estuvo relacionada con la omisión en la valoración de prueba de descargo y con inconsistencias en el testimonio de la denunciante, mientras que las nulidades posteriores reforzarían, según su postura, la absolución de los imputados.

El caso de la mujer que se encadenó frente al tribunal en Catamarca

La causa se inició en 2018, cuando la víctima habría sido engañada con una promesa de trabajo y abusada en una vivienda del barrio INTA, en Valle Viejo.

image

En 2023, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación condenó a los dos imputados a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

La sentencia, sin embargo, no quedó firme: las defensas interpusieron recursos de casación y, mientras el tribunal superior no revise el expediente, ambos permanecerán en libertad.

De acuerdo con lo que se conoció, la Sala Penal admitió el recurso de la defensa en función de aspectos relacionados con las garantías del debido proceso. El máximo tribunal, en una instancia previa, había observado fallas en la fundamentación del fallo y dispuesto la emisión de una nueva resolución.

Al analizar ese segundo fallo, detectó una afectación a la garantía de imparcialidad, ya que intervinieron magistrados que se habían expedido previamente en el caso. Por esa razón, dispuso la nulidad y ordenó que un tribunal con integración distinta emita una nueva resolución.