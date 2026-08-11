Feriado del lunes 17 en Jujuy: por qué se celebra y qué se conmemora.

El feriado de agosto vuelve a ocupar un lugar central en el calendario argentino. En Jujuy, el lunes 17 será una jornada de celebración y memoria por una fecha de gran importancia para el país. Por qué se celebra y qué se conmemora. Los detalles, en la nota.

El feriado de agosto vuelve a ocupar un lugar central en el calendario argentino y tiene como protagonista a una de las figuras fundamentales de la historia nacional: el General José de San Martín , cuyo legado continúa siendo recordado en todo el país.

Cada año, el 17 de agosto , se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , considerado uno de los principales héroes y próceres de la Argentina. Su figura fue clave en las luchas por la independencia de Argentina, Chile y Perú .

El 17 de agosto de 1850 , José de San Martín murió en Boulogne-sur-Mer, Francia , a los 72 años. Nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes , fue una figura fundamental en las campañas militares que impulsaron la independencia de varios territorios de América del Sur.

Uno de los grandes hitos de la trayectoria de San Martín fue el Cruce de los Andes, llevado a cabo en 1817. La operación marcó un momento clave en la campaña libertadora y permitió avanzar hacia la independencia de Chile.

Tras la campaña en Chile, su estrategia militar fue clave para proyectar la lucha independentista hacia Perú, donde San Martín tuvo un rol central en el proceso de emancipación.

El 17 de agosto fue declarado fiesta nacional en 1938, mediante la Ley 12.387, que estableció oficialmente la fecha como aniversario de la muerte del Capitán General José de San Martín.

El régimen actual está contemplado en la Ley 27.399, que incluye el 17 de agosto dentro de los feriados nacionales trasladables. De acuerdo con la normativa, el día de descanso puede cambiar de fecha dependiendo del día de la semana en que corresponda la conmemoración.

San Martín falleció a los 72 años en Francia y permaneció allí durante décadas. Sus restos fueron finalmente repatriados a la Argentina y hoy descansan en el Mausoleo de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, uno de los principales lugares de homenaje al Libertador.

¿El lunes es feriado o día no laborable?

El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto. Al coincidir con el inicio de la semana, habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 hasta el lunes 17, ideal para quienes planeen viajar, descansar o disfrutar de actividades en familia.

El calendario tendrá otra particularidad este año: el Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto, justo en medio del fin de semana largo. La fecha será una oportunidad para disfrutar en familia, aunque no tiene carácter de feriado nacional.