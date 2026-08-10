El 78% de los hogares argentinos es de clase baja o media baja: cuánto gana cada uno.

Casi ocho de cada diez hogares tienen ingresos por debajo del promedio nacional, que alcanza los $2,8 millones mensuales. La clase baja no pobre es el segmento más numeroso, mientras que apenas el 22% de las familias se ubica en los niveles medio alto y alto.

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El análisis fue realizado por la Fundación Encuentro a partir de datos de la consultora W, que divide a la población en cinco grandes segmentos socioeconómicos. La distribución evidencia una pirámide con una amplia concentración en los niveles inferiores: casi el 80% de los hogares pertenece a la clase media baja , la clase baja superior no pobre o la población en situación de pobreza.

El ingreso promedio de los hogares argentinos se ubicó en $2.800.000 netos mensuales durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, detrás de ese promedio existe una marcada desigualdad en la distribución: el 78% de las familias percibe ingresos por debajo de ese nivel .

La clase alta ocupa la cima de la pirámide socioeconómica y concentra apenas al 5% de los hogares argentinos. El ingreso mínimo para acceder a este segmento es de $7,5 millones mensuales .

El siguiente escalón es la clase media alta (C2), integrada por el 17% de los hogares. Para pertenecer a este segmento, se requieren ingresos de al menos $4 millones por mes.

Un escalón más abajo se encuentra la clase media baja, que concentra al 26% de los hogares y cuyo piso de ingresos se ubica en $2,2 millones por mes.

La mayor concentración de hogares se encuentra en la clase baja superior no pobre (D1), un segmento que representa el 31% del total. El piso de ingresos para pertenecer a esta categoría es de $1,4 millones mensuales.

En la base de la pirámide aparece el segmento más vulnerable, integrado por el 21% de los hogares que se encuentran en situación de pobreza. En este grupo, los ingresos mensuales se ubican alrededor de los $900.000.

En conjunto, la estructura socioeconómica se divide en cinco segmentos: 5% de hogares de clase alta, 17% de clase media alta, 26% de clase media baja, 31% de clase baja no pobre y 21% en situación de pobreza.

Cambios en la alimentación

Entre los sectores de menores recursos, la pérdida de poder adquisitivo se traduce directamente en menos alimentos y de menor calidad.

El relevamiento presentado por Guillermo Olivetto, director de la consultora W, refleja un escenario preocupante: en algunos hogares “se come menos y peor”, al punto de que también se redujo la cantidad de comidas realizadas durante el día.

El ajuste también modifica los hábitos de consumo. La carne vacuna es reemplazada por pollo, algunas verduras dejan de formar parte de la compra habitual y ganan espacio productos de menor costo, como la harina. Algo similar ocurre con la leche líquida, que puede ser sustituida por leche en polvo.

Al analizar el escenario actual y las perspectivas del consumo, Olivetto sintetizó el panorama en una breve frase: “Es lo que hay”.