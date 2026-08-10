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10 de agosto de 2026 - 17:13
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Ideal para tus escapadas: el pueblo de Mendoza que combina paisajes, historia y paz

A dos horas y media de la capital provincial, Villa 25 de Mayo reúne historia, paisajes y construcciones de adobe en un destino ideal para desconectarse.

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Por  viajes Todo Jujuy
Mendoza ocupa un lugar destacado entre los sitios elegidos para hacer unas escapadas

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Dentro de los destinos que ofrece Argentina, Mendoza ocupa un lugar destacado entre los sitios elegidos para hacer unas escapadas por millones de turistas. Es reconocida por su industria vitivinícola, un atractivo que convoca cada año a numerosos visitantes interesados en el enoturismo, las propuestas de aventura y el patrimonio histórico de la región.

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Aunque su prestigio está fuertemente ligado a la calidad y diversidad de sus vinos, Mendoza también ofrece numerosos atractivos que van mucho más allá de la actividad vitivinícola.

Los escenarios naturales que se extienden al pie de la majestuosa cordillera de los Andes sorprenden a quienes llegan a la provincia, mientras que el recorrido por sus pueblos permite descubrir una historia que continúa vigente en sus calles, costumbres y paisajes.

La Villa 25 de Mayo se distingue por su valor histórico y es reconocida como un verdadero pueblo museo, tanto por la conservación de su arquitectura tradicional como por la importancia que tuvo durante la Campaña del Desierto. En la actualidad, todavía pueden recorrerse distintas construcciones y edificaciones de gran relevancia que datan del siglo XIX y que permanecen en un notable estado de conservación.

Dónde queda Villa 25 de Mayo

En el sur de Mendoza, la Villa 25 de Mayo forma parte del departamento de San Rafael y se encuentra emplazada hacia el sector oeste del reconocido valle del río Diamante. La localidad está situada a unos 230 kilómetros de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa 25 de Mayo?

  • Caminar por la localidad: uno de los principales atractivos consiste en recorrer sus calles y observar las edificaciones históricas, muchas de las cuales parecen detenidas en otra época. Entre los puntos más destacados se encuentran la plaza Centenario junto a su capilla, además de las viviendas que todavía conservan sectores construidos con adobe original.
  • Ruinas y Museo del Fuerte San Rafael del Diamante: durante el desarrollo de la Campaña del Desierto, se levantó una fortificación destinada a brindar protección a los habitantes de la zona. En la actualidad, el lugar permite conocer sus restos arqueológicos y visitar el Museo Histórico Narciso Sosa Morales, donde se conserva y explica parte de la historia vinculada con este antiguo fuerte.
  • Dique Galileo Vitali: ubicado a apenas dos kilómetros del centro de Villa 25 de Mayo, este dique fue la primera obra construida sobre el río Diamante con el propósito de garantizar el abastecimiento de agua de la ciudad y posibilitar el riego artificial. Actualmente, el entorno se presenta como una alternativa ideal para pasar el día en contacto con la naturaleza.
  • Sabores y propuestas gastronómicas: la localidad también invita a conocer su cocina tradicional, con opciones que reflejan las costumbres de los pueblos argentinos. Las casas de té ofrecen diferentes alternativas de pastelería, mientras que en los puestos callejeros es posible encontrar clásicos como las tortas fritas y los pasteles (empanadas).

    Cómo llegar a Villa 25 de Mayo

    Para viajar desde la ciudad de Mendoza hasta Villa 25 de Mayo, es necesario iniciar el recorrido por la Ruta Nacional 40 y luego continuar por la Ruta Nacional 143. Posteriormente, el camino sigue por la Ruta Provincial 150, que conduce directamente hasta la localidad.

    En total, son alrededor de 230 kilómetros, un trayecto que demanda aproximadamente dos horas y media de viaje en auto.

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