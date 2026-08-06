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6 de agosto de 2026 - 17:15
País.

Así es el pueblo mágico de la Quebrada que enamora con sus paisajes y tradiciones

Entre cerros de colores, antiguas construcciones y sitios milenarios, este destino ofrece caminatas, cultura y naturaleza para descubrir durante todo el año.

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Por  viajes Todo Jujuy
Así es el pueblo mágico de la Quebrada que enamora con sus paisajes y tradiciones.

Así es el pueblo mágico de la Quebrada que enamora con sus paisajes y tradiciones.

Ubicado en plena Quebrada de Humahuaca, Maimará se destaca como uno de los rincones más encantadores de Jujuy, reconocido por sus paisajes llenos de tonalidades diversas y por la riqueza de sus tradiciones culturales. Se trata de un destino ideal para unas escapadas dentro del país.

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Esta pequeña localidad del norte argentino, habitada por alrededor de 4.000 personas, lleva un nombre de origen aimara que significa “El otro año”. Con el paso del tiempo, se transformó en un lugar especial y poco explorado para aquellos viajeros que buscan experiencias vinculadas con la aventura, los espacios naturales y el contacto con la cultura regional.

El mayor atractivo de Maimará es, sin lugar a dudas, la imponente Paleta del Pintor, un paisaje natural de características extraordinarias en el que las montañas exhiben una amplia gama de tonalidades. La combinación de colores que ofrecen los cerros crea una imagen impactante, especialmente durante las horas del atardecer, cuando el entorno alcanza una belleza única.

Esta formación geológica, originada a lo largo de los períodos Terciario y Cuaternario, se consolidó con el tiempo como la postal más representativa y el emblema principal de la localidad.

La riqueza histórica de la localidad puede apreciarse en distintos espacios de gran valor patrimonial, entre ellos la Posta de Hornillos, un lugar que conserva la memoria del período colonial y que antiguamente formaba parte del camino que unía el Alto Perú con el Virreinato del Río de la Plata.

También sobresale el singular Cementerio Nuestra Señora del Carmen, construido en lo alto de una elevación con la intención simbólica de acercarse al Tata Inti, y reconocido por sus particulares bóvedas que datan de comienzos del siglo XX.

Dónde queda Maimará, una joya de la Quebrada de Humahuaca

La localidad de Maimará está situada dentro del departamento de Tilcara, en la provincia de Jujuy, formando parte del emblemático paisaje de la Quebrada de Humahuaca.

Se ubica a unos 1.569 kilómetros de Buenos Aires y aproximadamente a 80 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Su ubicación estratégica dentro de la región le brinda condiciones favorables para contar con temperaturas agradables y un entorno disfrutable en cualquier época del año.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Maimará?

Entre las experiencias más destacadas que ofrece Maimará se encuentran:

  • Admirar la imponente Paleta del Pintor, sobre todo al caer la tarde, momento en que las tonalidades de los cerros adquieren mayor intensidad y atractivo visual.
  • Conocer la antigua Posta de Hornillos, actualmente transformada en un espacio museístico que permite acercarse a las costumbres y formas de vida del período colonial.
  • Recorrer el Antigal de Hornillos, un importante sitio arqueológico que conserva rastros de comunidades con una antigüedad aproximada de 10.000 años.
  • Visitar el singular Cementerio Nuestra Señora del Carmen, reconocido por su diseño arquitectónico particular y su valor cultural.
  • Pasear por la zona de San Pedrito para descubrir sus cultivos llenos de color, sus viñedos y los paisajes característicos que ofrece este sector de la región.
  • Conocer el Puente Natural, una particular estructura formada por procesos geológicos ubicada a unos 3,5 kilómetros del pueblo.
  • Acercarse al Antigal Iruyto, un espacio de gran valor espiritual y ceremonial para las comunidades originarias de la zona.
  • Recorrer la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, una construcción histórica que conserva la esencia del período colonial.
  • Descubrir el antiguo Molino de Chicapa, levantado en 1888 y considerado un importante punto de elaboración de harina en tiempos pasados.
  • Vivir de cerca las celebraciones populares, tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la identidad de la comunidad.

Cómo llegar a Maimará

El acceso a Maimará desde Buenos Aires y otras zonas del centro del país puede realizarse mediante las Rutas Nacionales 9 y 34, que conectan con el norte argentino. Para quienes no disponen de vehículo propio, existen alternativas como viajar en avión hasta San Salvador de Jujuy o elegir el servicio de ómnibus de larga distancia.

Una vez en la capital provincial, el recorrido hasta Maimará en transporte público demanda cerca de dos horas. Durante el trayecto, los visitantes pueden disfrutar de las imponentes vistas y los paisajes característicos que ofrece la Quebrada de Humahuaca.

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