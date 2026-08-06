Ley de Tierras: por qué no se trata hoy en el Senado

El Senado de la Nación retoma este jueves el debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero finalmente no tratará el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales , uno de los puntos más discutidos de la iniciativa enviada por el Gobierno nacional. La sesión está prevista para las 14 horas y el oficialismo buscará avanzar con el resto del texto.

País. Ley de propiedad privada: El Gobierno reúne a la mesa política antes de la sesión en el Senado

La decisión de dejar afuera el capítulo de tierras se tomó luego de que La Libertad Avanza no lograra reunir los votos necesarios para aprobar esa parte del proyecto. La presión de gobernadores y bloques dialoguistas terminó obligando al oficialismo a ceder en el punto más resistido, vinculado a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Ley de Tierras Rurales regula cuánta superficie rural argentina puede quedar en manos de personas o empresas extranjeras. Actualmente, establece un límite del 15% de tierras rurales por jurisdicción en manos extranjeras y también fija restricciones sobre la cantidad de hectáreas que puede adquirir una persona física o jurídica de otra nacionalidad.

El capítulo que el Gobierno buscaba modificar proponía elevar ese límite al 25% por provincia . Además, planteaba que las operaciones de compra de tierras rurales por parte de extranjeros tuvieran autorización del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno provincial correspondiente.

Ese punto generó fuertes cuestionamientos, especialmente en provincias con zonas fronterizas o con economías regionales vinculadas al uso de la tierra. Para varios sectores de la oposición, el cambio abría la puerta a una mayor extranjerización del territorio.

El oficialismo retiró el capítulo de Ley de Tierras Rurales por falta de votos y busca avanzar con el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye expropiaciones, desalojos, Ley de Manejo del Fuego y Registro de la Propiedad Inmueble.

Por qué no se trata hoy

El capítulo IV de la Ley de Tierras no se tratará hoy porque el oficialismo decidió retirarlo del proyecto antes de la sesión. La medida buscó evitar una derrota legislativa y preservar el resto de la iniciativa.

Desde La Libertad Avanza señalaron que la postergación no implica abandonar el debate, sino continuar trabajando el texto para buscar más consensos. En los hechos, el Gobierno cedió en el punto más conflictivo para intentar conseguir los votos que necesita y lograr la media sanción del resto del proyecto.

Qué se trata hoy en el Senado

Aunque la Ley de Tierras quedó afuera, el Senado sí debatirá el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Entre los temas que siguen en pie aparecen cambios en el régimen de expropiaciones, procedimientos de desalojos, modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

El oficialismo confía en que, sin el capítulo de tierras, podrá reunir las mayorías necesarias para avanzar con la media sanción. Si el proyecto es aprobado en el Senado, luego deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.

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