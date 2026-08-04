Ley de propiedad privada: El Gobierno reúne a la mesa política antes de la sesión en el Senado

El Gobierno nacional reunirá este martes a su mesa política en la Casa Rosada para cerrar los últimos detalles del proyecto de Ley de Propiedad Privada , que será debatido el jueves en el Senado . El encuentro también servirá para coordinar la agenda legislativa del oficialismo tras el receso invernal del Congreso.

La reunión, prevista para las 13 y encabezada por Karina Milei, contará con la participación de funcionarios del Ejecutivo y referentes parlamentarios del oficialismo. Entre los principales temas figura la definición de los cambios en el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros.

Tras las negociaciones con bloques aliados y gobernadores dialoguistas, el Gobierno acordó modificar el proyecto original y elevar del 15% al 25% el límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros en cada provincia. La autorización requerirá la aprobación tanto del Poder Ejecutivo nacional como del gobierno provincial correspondiente.

El nuevo borrador también establece que las personas jurídicas con participación estatal extranjera, directa o indirecta, no podrán adquirir tierras salvo que cuenten con autorización expresa de la Nación y de la provincia involucrada. Además, esa facultad no podrá ser delegada a funcionarios con rango inferior al de secretario de Estado.

Sesión en el Senado

Las modificaciones representan un cambio respecto de la propuesta inicial impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que planteaba una mayor flexibilización de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. El proyecto acumula hasta el momento 16 borradores.

Otros proyectos

Además de la Ley de Propiedad Privada, el Ejecutivo avanzará en la planificación de otras iniciativas legislativas, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la suspensión de las PASO, el proyecto de Inocencia Fiscal II, la modificación del régimen de Zonas Frías y un paquete de medidas económicas.

En paralelo, el presidente Javier Milei viajará esta semana a Ecuador y Colombia. Durante su ausencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo, por lo que no presidiría la sesión del Senado prevista para el jueves. Para esa jornada también fueron convocadas movilizaciones de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos en las inmediaciones del Congreso.