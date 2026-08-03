El pueblo de La Rioja que esconde huellas de dinosaurios y un paisaje de millones de años

La provincia de La Rioja tiene un verdadero tesoro natural que despierta el interés tanto de quienes buscan unas escapadas diferentes como de investigadores especializados . A pocos kilómetros de la ciudad capital se extiende un valle protegido por sierras de tonalidades rojizas.

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Se trata de un territorio donde fueron descubiertos restos fósiles de huevos de dinosaurios junto con diversas estructuras de origen prehistórico . El lugar cautiva no solamente por la importancia de sus hallazgos vinculados con la paleontología , sino también por el atractivo visual de sus paisajes naturales .

La acción constante del viento y las lluvias sobre el terreno fue moldeando las montañas y dejó expuestas superficies rocosas , cavidades y formas esculpidas en piedra que convierten el recorrido en una experiencia única , donde la percepción del paso del tiempo se remonta a millones de años .

A su vez, la localidad mantiene viva la esencia de la identidad riojana a través de sus celebraciones, encuentros culturales y espacios de reunión, donde se combinan expresiones musicales, sabores típicos y la hospitalidad característica de sus habitantes. Sanagasta se presenta así como un destino en el que el conocimiento científico y las tradiciones de la vida diaria se integran de manera natural, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes buscan una escapada diferente .

Dónde queda Sanagasta

Sanagasta se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de La Rioja, con acceso directo a través de la Ruta Nacional 75. El trayecto en auto lleva aproximadamente 40 minutos y forma parte de la experiencia del viaje, ya que el recorrido atraviesa caminos sinuosos entre montañas de tonos rojizos, zonas de monte y escenarios naturales que se transforman a medida que avanzan los kilómetros.

Para quienes no cuentan con movilidad propia, la localidad también puede visitarse mediante servicios de transporte público y propuestas de excursiones que salen desde la capital provincial, facilitando el acceso al destino.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Sanagasta?

El principal punto de interés de la zona es el Parque Geológico y Paleontológico, un espacio donde se preservan estructuras rocosas con una antigüedad superior a los 250 millones de años y los reconocidos yacimientos de nidos de dinosaurios.

En el lugar se realizan recorridos guiados en los que especialistas explican de qué manera los procesos de erosión fueron revelando distintas capas del suelo, permitiendo conocer parte de la evolución y la historia de la Tierra.

La propuesta cultural de Sanagasta también ocupa un lugar destacado dentro de la visita. A lo largo del calendario anual, la localidad celebra encuentros de artesanos y distintas festividades, entre ellas la Fiesta Provincial del Nogal, una celebración en la que confluyen las expresiones musicales, los bailes tradicionales y los sabores de la producción regional en un clima de encuentro y alegría.

Además, las peñas folclóricas representan otra de las experiencias más recomendadas para quienes buscan acercarse a las costumbres del lugar. Allí, entre guitarras, canciones populares y comidas típicas, se recrea en espacios cercanos y acogedores la esencia cultural de la provincia de La Rioja.

El recorrido por Sanagasta también incluye una destacada oferta gastronómica basada en los sabores tradicionales de la provincia: empanadas riojanas, locro, tamales y vinos elaborados en la zona forman parte de las opciones que permiten conocer su identidad culinaria. Para quienes prefieren los sabores dulces, aparecen preparaciones artesanales como los dulces de arrope de chañar, cayote y membrillo.

Además, si la estadía coincide con alguna celebración o encuentro típico de la comunidad, la visita adquiere un valor especial y permite disfrutar de una experiencia todavía más cercana a las costumbres locales.

Para aquellos visitantes que prefieren sumar actividades diferentes a su estadía, Sanagasta ofrece alternativas vinculadas al turismo de aventura, como paseos a caballo, recorridos en bicicleta de montaña y travesías en vehículos todoterreno por caminos que permiten descubrir localidades cercanas.

La propuesta turística también incluye un recorrido de carácter religioso, integrado por antiguas capillas y grutas que conservan parte de la historia y las creencias tradicionales de la comunidad.

Cómo llegar a Sanagasta

Partiendo desde la ciudad capital de La Rioja, la vía más sencilla para llegar es tomar la Ruta Nacional 75 hacia el sector noroeste de la provincia. Se trata de un camino completamente pavimentado y con condiciones adecuadas para la circulación.

El recorrido en vehículo particular demanda menos de 60 minutos, aunque también existen opciones de transporte público interurbano y excursiones organizadas que combinan la visita a Sanagasta con otros atractivos turísticos de la región.

Para los viajeros que arriban desde otras provincias o regiones del país, el Aeropuerto de La Rioja ofrece conexiones aéreas con Buenos Aires y Córdoba. Una vez en la capital provincial, la alternativa más práctica para completar el recorrido es contratar un vehículo de alquiler o trasladarse en remis hasta Sanagasta.