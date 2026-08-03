Milei prepara una nueva gira regional con escalas en Ecuador y Colombia. 

El presidente Javier Milei retomará su agenda internacional con una gira por Ecuador y Colombia. En Quito mantendrá un encuentro bilateral con su par Daniel Noboa, mientras que el viernes viajará a Cali para participar de la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella.

El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche rumbo a Quito , Ecuador, donde mantendrá una agenda oficial junto a su par ecuatoriano, Daniel Noboa . El mandatario partirá a las 20 y permanecerá en el país durante la jornada del jueves , antes de continuar con su gira internacional por la región.

El Presidente desarrollará el jueves su agenda oficial en Quito junto a Daniel Noboa. Si bien están previstos distintos encuentros entre ambos mandatarios, todavía no se difundieron los detalles de los temas que serán analizados durante la jornada.

Tras las actividades previstas en Quito, Javier Milei y su comitiva se trasladarán a Cali , Colombia. El viernes, el mandatario argentino asistirá al acto de asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella , como parte de su agenda regional.

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica (...) La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, celebró Milei en junio pasado, luego de que Abelardo de la Espriella se impusiera en la segunda vuelta frente al candidato oficialista Iván Cepeda.

Así, la gira internacional de Milei contemplará visitas a Ecuador y Colombia, con encuentros junto a los mandatarios de ambos países. El último tramo del viaje tendrá como protagonista su presencia en el acto de asunción del nuevo jefe de Estado colombiano.

Milei volvió a cargar contra Lula da Silva

Javier Milei renovó sus críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva y volvió a utilizar fuertes calificativos contra el presidente brasileño. En una entrevista con LN+, lo definió como “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”, y sostuvo que sus dichos se basan en su interpretación de la situación judicial del dirigente del Partido de los Trabajadores.

Durante la entrevista, Milei defendió sus declaraciones contra Lula y argumentó que el presidente brasileño “fue condenado” y “estuvo preso”. Según el mandatario argentino, su liberación respondió a una “falla administrativa” y no a una declaración de inocencia. También relacionó sus dichos con su postura a favor de las “ideas de la libertad” y afirmó que otros referentes de izquierda lo cuestionaron.

Durante la entrevista, Milei también hizo referencia a varios dirigentes internacionales con los que mantiene fuertes diferencias políticas. En ese listado incluyó a Gustavo Petro, Evo Morales, Rafael Correa y Pedro Sánchez, a quienes señaló como parte de los dirigentes que, según afirmó, lo insultaron en distintas ocasiones.