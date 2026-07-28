Milei mantuvo un encuentro con Keiko Fujimori en Lima: los temas que abordaron

En medio de una agenda internacional, Javier Milei llegó a Lima para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori. La nueva mandataria peruana fue proclamada vencedora el 3 de julio tras una segunda vuelta marcada por una diferencia mínima frente a Roberto Sánchez.

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El presidente Javier Milei mantuvo este mediodía una reunión bilateral con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori , en el marco de su visita oficial a Lima, donde participará del acto de asunción de la nueva mandataria.

El presidente argentino llegó a Lima junto a una comitiva integrada por Pablo Quirno y Karina Milei . La agenda oficial incluye su participación en las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo previstas para este miércoles.

El encuentro entre ambos dirigentes se realizó como parte de la agenda previa a los actos centrales del cambio de mando en Perú y representa un nuevo acercamiento diplomático entre ambos países. Desde el Gobierno argentino señalaron que Milei busca fortalecer los vínculos bilaterales con la futura administración peruana y avanzar en una agenda común dentro de la región.

El mandatario argentino también apunta a consolidar su perfil como uno de los referentes de la derecha regional y global, en un escenario sudamericano marcado por el avance de gobiernos con posiciones ideológicas afines.

Entre los mandatarios confirmados para participar del encuentro se encuentran varios presidentes de la región, como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Tras jurar ante el Parlamento, Fujimori quedó al frente del Ejecutivo peruano luego de su triunfo en la segunda vuelta electoral. Su llegada al poder marca un nuevo período político para el país, con los desafíos de consolidar las instituciones, impulsar la economía y reforzar las políticas de seguridad.

Luego de su paso por Perú, Milei continuará su agenda internacional con visitas a Colombia y Ecuador. En Bogotá asistirá a la asunción de Abelardo de la Espriella y en Quito firmará convenios bilaterales con Daniel Noboa.

El llamativo posteo de Fátima Flórez en Perú

La posibilidad de un acercamiento entre Javier Milei y Fátima Flórez volvió a quedar en el centro de la escena. Ambos coincidieron en Lima durante la asunción de Keiko Fujimori, una situación que reactivó las versiones sobre una eventual reconciliación.

Fátima Flórez llegó a Lima y compartió una imagen desde la capital peruana con el mensaje “Hola Perú”. Vestida de blanco, estuvo presente en las inmediaciones del Palacio Legislativo para acompañar la ceremonia, a la que asistió por su vínculo personal con la nueva mandataria.

La versión de una reconciliación tomó fuerza luego de que Ángel de Brito afirmara en LAM que Javier Milei y Fátima Flórez volvieron a hablar y se habrían reunido en la Quinta de Olivos. El conductor aseguró que estarían nuevamente juntos, aunque hasta el momento ninguno de los dos confirmó la noticia.