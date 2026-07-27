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27 de julio de 2026 - 16:42
Internacional

Brasil escala el conflicto con Milei: el ministro de Hacienda lo trató de "payaso"

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de "payaso" al presidente Javier Milei en respuesta a las declaraciones que el mandatario argentino realizó en San Pablo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Brasil escala el conflicto con Milei: el ministro de Hacienda lo trató de “payaso”.&nbsp;

Brasil escala el conflicto con Milei: el ministro de Hacienda lo trató de “payaso”. 

Las recientes declaraciones de Javier Milei provocaron una dura reacción del Gobierno de Brasil. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, tildó al mandatario argentino de "payaso" y lanzó críticas a la situación económica del país.

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Brasil escala el conflicto con Milei: el ministro de Hacienda lo trató de “payaso”

La tensión entre Brasil y Argentina sumó un nuevo capítulo luego de que el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificara de "payaso" a Javier Milei por las declaraciones que el mandatario argentino realizó en San Pablo durante un acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro.

"El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, cuando el riesgo país de la Argentina es mucho más alto, su deuda pública es mayor y la inflación también es muy superior. No podemos caer en la narrativa de quienes dicen que la situación será apocalíptica", sostuvo Durigan en una entrevista con Rádio Jornal, donde buscó destacar la fortaleza de Brasil frente a la coyuntura económica argentina.

Pese a las críticas contra Milei, Durigan evitó mostrarse triunfalista y admitió que Brasil también enfrenta desafíos económicos. Señaló que el elevado costo del crédito y las altas tasas de interés afectan a productores, empresas y familias, aunque destacó que el país proyecta un crecimiento del PBI del 2%, un desempleo cercano al 6% y cifras récord en la balanza comercial. "No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta", sostuvo.

Los dichos del ministro de Hacienda brasileño llegaron como réplica a las declaraciones de Javier Milei en el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, realizado en San Pablo.

Durigan respondió a las declaraciones de Milei en San Pablo, donde el mandatario argentino, durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, calificó de "ladrón" a Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese acto, Milei volvió a cuestionar al socialismo y sostuvo: "Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza".

Además, el Presidente alertó a su auditorio sobre el riesgo de que Brasil sufra un colapso si no cambia de rumbo en las elecciones de octubre. "Es necesario dar un golpe de timón", sostuvo.

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil

En respuesta a las declaraciones de Milei, el embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, fue convocado a Brasilia para mantener reuniones con autoridades del Gobierno de Lula. El diplomático llegó esta mañana a la capital brasileña y, por el momento, no tiene una fecha definida de regreso.

En Brasil señalaron que el primer protocolo que Milei habría incumplido fue realizar la visita al país sin notificar previamente al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei llegó a San Pablo sin haber comunicado previamente su visita al Gobierno brasileño. En la ciudad fue recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas en el Palacio Bandeirantes, donde recibió los honores reservados para un jefe de Estado y fue distinguido con la Orden de Ipiranga, la máxima condecoración del estado de San Pablo.

Ante esta situación, el canciller brasileño, Mauro Vieira, calificó de "graves e inaceptables" las expresiones de Milei, al considerar que constituyeron una injerencia en los asuntos internos de Brasil.

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