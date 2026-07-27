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27 de julio de 2026 - 16:08
Salta.

SAETA reactivó el Pase Libre Estudiantil y los alumnos ya viajan gratis

El beneficio volvió a estar disponible este lunes 27 de julio, en coincidencia con el inicio del segundo semestre del ciclo lectivo 2026

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
SAETA reactivó el Pase Libre Estudiantil y los alumnos ya viajan gratis

SAETA reactivó el Pase Libre Estudiantil y los alumnos ya viajan gratis

El Pase Libre Estudiantil de SAETA volvió a estar habilitado este lunes 27 de julio para los alumnos alcanzados por el beneficio. La reactivación coincidió con el comienzo del segundo semestre del ciclo lectivo 2026 y el regreso a las aulas después de las vacaciones de invierno.

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La gratuidad en el transporte público había quedado suspendida temporalmente desde el pasado 13 de julio, fecha en la que comenzó el receso escolar en la provincia de Salta. Con la finalización de las vacaciones y la reanudación de las clases, el sistema volvió a funcionar para los estudiantes incluidos en el programa.

De esta manera, los beneficiarios pueden utilizar nuevamente las unidades del transporte público sin abonar el pasaje, siempre dentro de las condiciones establecidas para el pase.

El Pase Libre Estudiantil volvió junto con las clases

La reactivación acompaña el regreso de miles de estudiantes a las instituciones educativas de toda la provincia. Durante la mañana de este lunes se retomaron las actividades escolares correspondientes a la segunda parte del año.

El beneficio representa una herramienta importante para las familias, especialmente para quienes deben afrontar traslados diarios hacia escuelas, colegios y establecimientos educativos ubicados lejos de sus hogares.

Durante las vacaciones de invierno, el pase permaneció inactivo debido a la interrupción de las actividades académicas. La suspensión fue temporal y formó parte del funcionamiento habitual del sistema durante los períodos en los que no hay clases.

Con el inicio del segundo semestre, los alumnos volvieron a contar con la gratuidad en sus viajes habituales. La medida busca garantizar el traslado hacia los establecimientos educativos y acompañar la continuidad de las actividades escolares durante el resto del ciclo lectivo.

Quiénes pueden utilizar el beneficio

El Pase Libre Estudiantil está destinado a los alumnos que se encuentran alcanzados por el sistema de gratuidad implementado por SAETA. La habilitación permite que los estudiantes registrados puedan viajar sin costo durante los días correspondientes a la actividad educativa.

La reanudación se produjo automáticamente con el regreso a clases, por lo que el beneficio volvió a estar disponible desde este lunes en las unidades del transporte público.

La empresa confirmó que la suspensión iniciada durante el receso concluyó con el comienzo del segundo semestre. De esta manera, el servicio recuperó su modalidad habitual para los alumnos que utilizan el colectivo para asistir a sus instituciones.

Un beneficio clave para el regreso a las aulas

La vuelta del Pase Libre Estudiantil permite que miles de alumnos retomen sus traslados diarios sin sumar el costo del boleto al presupuesto familiar. La reactivación acompaña el reinicio de las clases y garantiza la continuidad del beneficio durante el segundo semestre del ciclo lectivo 2026.

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