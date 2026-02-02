lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 20:08
Policiales.

Chofer de Saeta alcoholizado chocó contra postes y un árbol en Salta

Un chofer de SAETA fue detenido tras estrellar su colectivo en el centro salteño con 1,40 g/l de alcohol en sangre. La empresa exige medidas severas

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Chofer de Saeta alcoholizado chocó contra postes y un árbol en Salta

Chofer de Saeta alcoholizado chocó contra postes y un árbol en Salta

Un hecho vial grave sacudió a la ciudad de Salta este lunes por la mañana cuando un chofer de la línea 3E de SAETA estrelló su colectivo contra dos postes de alumbrado público y un árbol en el centro urbano. El conductor dio positivo en alcoholemia con un nivel muy por encima del permitido y la empresa pidió sanciones estrictas.

El siniestro ocurrió en la avenida Pellegrini y la calle Zabala, donde la unidad perdió el control tras un aparente cruce con un automóvil y terminó impactando con la infraestructura urbana.

Afortunadamente, la unidad no llevaba pasajeros al momento del choque y no se registraron lesionados, aunque los daños materiales fueron considerables.

Alcoholemia positiva del chofer y la reacción de la empresa

Los controles de alcoholemia realizados tras el accidente arrojaron un resultado de 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre en el conductor, una cifra que supera ampliamente los límites legales y que generó una rápida respuesta institucional.

Desde SAETA, el presidente de la empresa, Claudio Mohr, calificó la conducta del chofer como “inadmisible” y reclamó a la empresa prestataria –en este caso, San Ignacio– que inicie un sumario interno y aplique “las sanciones más severas”.

Mohr también señaló que, ante situaciones de este tipo, se deben reforzar los controles preventivos de alcoholemia entre choferes antes de comenzar sus turnos, una medida que ya se aplica en otros sectores laborales vinculados con la seguridad.

Relato del accidente

Según los primeros testimonios y videos que circulan entre vecinos, el colectivo se desplazaba por Pellegrini cuando perdió el control, chocó con dos columnas de iluminación pública y derribó un árbol en la vereda, provocando una importante interrupción del tránsito.

Fuentes policiales consultadas por medios locales indicaron que el impacto fue de tal magnitud que los postes quedaron visiblemente dañados y que vecinos del lugar llamaron de inmediato a las autoridades.

En cuanto al automóvil que habría cruzado frente al colectivo y desencadenado el choque, las causas siguen bajo análisis por parte de la Policía de Salta.

Contexto de controles y seguridad vial

Este accidente se da en un contexto donde las autoridades provinciales vienen intensificando los controles de tránsito, incluyendo operativos de alcoholemia para reducir la siniestralidad en rutas y zonas urbanas. Según informes recientes, la policía de Salta ha detectado un número importante de infractores en sus operativos, en su mayoría por incumplimiento de normas viales, y ha sancionado a numerosos conductores alcoholizados durante los últimos meses.

El caso del colectivero se suma a una serie de registros preocupantes que, según las estadísticas oficiales, están detrás del aumento de víctimas fatales en siniestros viales.

En las últimas semanas el la provincia vecina se detectaron alcoholemias extremadamente altas. Tal es el caso de Santa Lucía donde un conductor registró 2,43 gramos de alcohol, otro sobre ruta 21 con 3,53 gramos en un motociclista. De hecho Salta obtuvo el registro de alcoholemia más alto del país, con un motociclista de General Güemes que superó los 3 gramos de alcohol en sangre.

