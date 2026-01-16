viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 16:13
Irresponsables.

Casi mil conductores alcoholizados fueron sancionados en rutas del país en el 2026

La Agencia Nacional de Seguridad Vial sancionó a conductores por circular con alcoholemia positiva en rutas del país en el 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Casi mil conductores alcoholizados fueron sancionados (Fotro ilustrativa)

Casi mil conductores alcoholizados fueron sancionados (Fotro ilustrativa)

Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 966 casos de conductores alcoholemia positiva en todo el país durante los controles en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.

En total durante lo que va del año, se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente, de los cuales casi mil fueron por manejar con alcohol en sangre.

Los casos más graves de los conductores

El registro más alto de alcoholemia fue con más de 3 g/l (por encima de la medición máxima) en la ciudad de General Güemes, en Salta. Luego siguieron 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos; 2,71 g/l en Ruta Nacional 12, Misiones; 2,56 g/l en Gualeguaychú y 2,48 g/l en RN117 y RN14, Corrientes.

Casi mil conductores alcoholizados fueron sancionados (Fotro ilustrativa)
Casi mil conductores alcoholizados fueron sancionados (Fotro ilustrativa)

Casi mil conductores alcoholizados fueron sancionados (Fotro ilustrativa)

Las otras faltas

Los operativos se realizan con provincias y municipios en 39 puntos estratégicos. Esos procedimientos también detectaron 838 infracciones por falta de RTO/VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y 586 por no utilizar el cinturón de seguridad.

También se registraron 372 infracciones por falta de patente o tapadas adrede, y 30 por uso indebido de banquinas, una maniobra peligrosa que altera la circulación y expone a un riesgo extremo al resto de los usuarios de la vía.

Durante los procedimientos se corroboró la circulación con documentación obligatoria vigente, el consumo de alcohol en los conductores, el uso de los elementos de protección y la colocación adecuada de patentes.

Controles al transporte de carga y pasajeros

Durante la primera quincena de enero, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó controles al transporte de carga y pasajeros en distintos puntos del país. En total, se fiscalizaron 46.731 vehículos, entre ellos 30.460 camiones y 16.271 micros. Se labraron 1.019 actas de infracción, 416 a camiones y 603 a micros, y se dispuso la retención de 116 vehículos, 87 camiones y 29 micros.

