Fuerte baja en alcoholemias positivas durante la Nochebuena en Jujuy

Atención. Cómo y donde pedir un control de alcoholemia o narcóticos a un chofer de transporte

Durante los operativos de control realizados en Jujuy entre la noche del 24 de diciembre y las 6 de la mañana del 25, se registró una importante disminución en la cantidad de alcoholemias positivas en comparación con el año anterior.

Según los datos oficiales, en el mismo período de 2024 se confeccionaron 17 actas por alcoholemia , mientras que en 2025 el número bajó a solo 5 casos, lo que representa una reducción significativa en este tipo de infracciones durante la Nochebuena .

Los controles formaron parte de los operativos especiales de tránsito que se intensifican en fechas festivas con el objetivo de prevenir siniestros viales, garantizar la seguridad en rutas y zonas urbanas, y desalentar el consumo de alcohol al volante.

Desde los organismos de seguridad vial destacan que estos resultados pueden estar vinculados a una mayor conciencia social, a la presencia sostenida de controles y a las campañas de prevención que se refuerzan especialmente en diciembre.

En el marco provincial, los controles de tránsito son habituales durante fines de semana y fechas clave, donde se labran actas no solo por alcoholemia, sino también por exceso de velocidad, falta de documentación y otras infracciones.

image Test de alcoholemia

A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial también desplegó operativos especiales durante la Nochebuena, con más de cinco mil vehículos controlados y decenas de alcoholemias positivas detectadas, lo que refleja que el consumo de alcohol al volante sigue siendo una problemática presente en todo el país.

Las autoridades remarcan la importancia de mantener estas conductas responsables, recordando que, si se toma alcohol, no se conduce, y que los controles continuarán durante las celebraciones de fin de año.