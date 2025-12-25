jueves 25 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de diciembre de 2025 - 19:21
Controles.

Fuerte baja en alcoholemias positivas durante la Nochebuena en Jujuy

En los controles realizados durante la Nochebuena en Jujuy se registró una fuerte baja de alcoholemias positivas: 5 casos en 2025 frente a 17 en el mismo período de 2024, según datos oficiales.

Por  Verónica Pereyra
alcoholemia test.jpg

Lee además
Alcoholemia en La Quiaca.
Seguridad Vial.

Manejaba con 2,33 de alcoholemia en La Quiaca
Imagen ilustrativa.
Atención.

Cómo y donde pedir un control de alcoholemia o narcóticos a un chofer de transporte

image
Test de alcoholemia

Test de alcoholemia

Los controles formaron parte de los operativos especiales de tránsito que se intensifican en fechas festivas con el objetivo de prevenir siniestros viales, garantizar la seguridad en rutas y zonas urbanas, y desalentar el consumo de alcohol al volante.

Desde los organismos de seguridad vial destacan que estos resultados pueden estar vinculados a una mayor conciencia social, a la presencia sostenida de controles y a las campañas de prevención que se refuerzan especialmente en diciembre.

En el marco provincial, los controles de tránsito son habituales durante fines de semana y fechas clave, donde se labran actas no solo por alcoholemia, sino también por exceso de velocidad, falta de documentación y otras infracciones.

image
Test de alcoholemia

Test de alcoholemia

A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial también desplegó operativos especiales durante la Nochebuena, con más de cinco mil vehículos controlados y decenas de alcoholemias positivas detectadas, lo que refleja que el consumo de alcohol al volante sigue siendo una problemática presente en todo el país.

Las autoridades remarcan la importancia de mantener estas conductas responsables, recordando que, si se toma alcohol, no se conduce, y que los controles continuarán durante las celebraciones de fin de año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Manejaba con 2,33 de alcoholemia en La Quiaca

Cómo y donde pedir un control de alcoholemia o narcóticos a un chofer de transporte

Aumentó la nafta y subieron las multas por alcoholemia: el monto máximo es de $1.694.000

97 alcoholemias positivas en todo el país con récord en San Juan

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre

Lo que se lee ahora
Cena navideña organizada por la ONG Por Una Sonrisa.
Solidaridad.

Más de 100 personas en situación de calle compartieron la Navidad en Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Cómo será el asueto del 26 de diciembre en Jujuy y a quienes contempla
Sociedad.

Cómo será el asueto del 26 de diciembre en Jujuy y a quienes contempla

Colectivos - Foto de archivo
Servicios.

Cómo funcionan los colectivos en Jujuy este 25 de diciembre

Hinestroza anuncia su llegada a Boca Juniors con posteo bomba
Fútbol argentino.

Hinestroza anuncia su llegada a Boca Juniors con posteo bomba

Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix video
Comienza el final

Cuándo sale el volumen 2 de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cuándo será el final

Bono de fin de año en Jujuy: fechas de pago y montos según el salario
Cobros.

Bono de fin de año en Jujuy: fechas de pago y montos según el salario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel