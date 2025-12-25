Fuerte baja en alcoholemias positivas durante la Nochebuena en Jujuy

¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En los controles realizados durante la Nochebuena en Jujuy se registró una fuerte baja de alcoholemias positivas: 5 casos en 2025 frente a 17 en el mismo período de 2024, según datos oficiales.
Durante los operativos de control realizados en Jujuy entre la noche del 24 de diciembre y las 6 de la mañana del 25, se registró una importante disminución en la cantidad de alcoholemias positivas en comparación con el año anterior.
Según los datos oficiales, en el mismo período de 2024 se confeccionaron 17 actas por alcoholemia, mientras que en 2025 el número bajó a solo 5 casos, lo que representa una reducción significativa en este tipo de infracciones durante la Nochebuena.
Los controles formaron parte de los operativos especiales de tránsito que se intensifican en fechas festivas con el objetivo de prevenir siniestros viales, garantizar la seguridad en rutas y zonas urbanas, y desalentar el consumo de alcohol al volante.
Desde los organismos de seguridad vial destacan que estos resultados pueden estar vinculados a una mayor conciencia social, a la presencia sostenida de controles y a las campañas de prevención que se refuerzan especialmente en diciembre.
En el marco provincial, los controles de tránsito son habituales durante fines de semana y fechas clave, donde se labran actas no solo por alcoholemia, sino también por exceso de velocidad, falta de documentación y otras infracciones.
A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial también desplegó operativos especiales durante la Nochebuena, con más de cinco mil vehículos controlados y decenas de alcoholemias positivas detectadas, lo que refleja que el consumo de alcohol al volante sigue siendo una problemática presente en todo el país.
Las autoridades remarcan la importancia de mantener estas conductas responsables, recordando que, si se toma alcohol, no se conduce, y que los controles continuarán durante las celebraciones de fin de año.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.