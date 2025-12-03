miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 11:21
Jujuy.

Aumentó la nafta y subieron las multas por alcoholemia: el monto máximo es de $1.694.000

Debido a la última actualización en el precio del combustible, también sufrieron modificaciones en Jujuy los montos de las multas por alcoholemia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Alcoholemia - Imagen alusiva

Alcoholemia - Imagen alusiva

Negarse a realizar el test o no cooperar con el proceso implica una infracción de $1.694.000.

Cuál es el monto de las multas por alcoholemia en Jujuy en diciembre 2025

  • Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200
  • Superior a 0,2 gramos e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000
  • Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200
  • Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000
  • Negativa o falta de cooperación: $1.694.000
alcoholemia.jpg

Aumentó la nafta en Jujuy: los nuevos precios

En el marco del esquema de incrementos graduales que el Ejecutivo aplicó durante 2025 para evitar trasladar de una sola vez todo el impacto impositivo, el ajuste llegó a los surtidores desde el 1 de diciembre. Los nuevos precios en Jujuy son:

  • Nafta Súper: $1.694 por litro
  • Infinia: $1.931 por litro
  • Diésel 500: $1.784 por litro
  • Infinia Diésel: $1.937 por litro

Cabe destacar que los valores finales no son idénticos en todas las bocas de expendio. Incluso dentro de la misma bandera nacional, el precio puede variar según la localización de la estación, los costos logísticos, impuestos locales y el nivel de competencia en cada zona.

