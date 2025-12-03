Aumentó la nafta y subieron las multas por alcoholemia: el monto máximo es de $1.694.000

Este lunes 1 de diciembre de 2025,
y la provincia de Jujuy no fue la excepción. Por ese motivo, hoy se confirmó que, a causa de este incremento, los montos de las los surtidores de combustibles de todo el país volvieron a mostrar nuevos valores, también registraron subas. multas por alcoholemia
Negarse a realizar el test o no cooperar con el proceso implica
una infracción de $1.694.000.
Cuál es el monto de las multas por alcoholemia en Jujuy en diciembre 2025 Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200 Superior a 0,2 gramos e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000 Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200 Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000 Negativa o falta de cooperación: $1.694.000
Aumentó la nafta en Jujuy: los nuevos precios
En el marco del esquema de incrementos graduales que el Ejecutivo aplicó durante 2025 para evitar trasladar de una sola vez todo el impacto impositivo,
Los nuevos precios en Jujuy son: el ajuste llegó a los surtidores desde el 1 de diciembre.
Nafta Súper: $1.694 por litro Infinia: $1.931 por litro Diésel 500: $1.784 por litro Infinia Diésel: $1.937 por litro
Cabe destacar que
los valores finales no son idénticos en todas las bocas de expendio. Incluso dentro de la misma bandera nacional, el precio puede variar según la localización de la estación, los costos logísticos, impuestos locales y el nivel de competencia en cada zona.
