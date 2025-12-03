Aumentó la nafta y subieron las multas por alcoholemia: el monto máximo es de $1.694.000

Alcoholemia - Imagen alusiva

Este lunes 1 de diciembre de 2025, los surtidores de combustibles de todo el país volvieron a mostrar nuevos valores, y la provincia de Jujuy no fue la excepción. Por ese motivo, hoy se confirmó que, a causa de este incremento, los montos de las multas por alcoholemia también registraron subas.

Negarse a realizar el test o no cooperar con el proceso implica una infracción de $1.694.000.

Cuál es el monto de las multas por alcoholemia en Jujuy en diciembre 2025 Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200

$169.400 a $508.200 Superior a 0,2 gramos e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000

$508.200 a $847.000 Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200

$847.000 a $1.355.200 Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000

$1.355.200 a $1.694.000 Negativa o falta de cooperación: $1.694.000 alcoholemia.jpg Aumentó la nafta en Jujuy: los nuevos precios En el marco del esquema de incrementos graduales que el Ejecutivo aplicó durante 2025 para evitar trasladar de una sola vez todo el impacto impositivo, el ajuste llegó a los surtidores desde el 1 de diciembre. Los nuevos precios en Jujuy son:

Nafta Súper: $1.694 por litro

$1.694 por litro Infinia: $1.931 por litro

$1.931 por litro Diésel 500: $1.784 por litro

$1.784 por litro Infinia Diésel: $1.937 por litro Cabe destacar que los valores finales no son idénticos en todas las bocas de expendio. Incluso dentro de la misma bandera nacional, el precio puede variar según la localización de la estación, los costos logísticos, impuestos locales y el nivel de competencia en cada zona.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







