martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 20:09
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Más de 3900 egresados confirmados vivirán la noche más esperada del año este viernes 5 de diciembre en Ciudad Cultural. Te contamos los detalles de la fiesta.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
A días de la Cena Blanca 2025.

A días de la Cena Blanca 2025.

Este viernes 5 de diciembre llega uno de los días más esperados por los egresados de la provincia de Jujuy: la Cena Blanca. Te contamos todo lo que tenes que saber sobre esa noche.

Fecha, lugar y dos turnos de pasarela

La Cena Blanca 2025 se realizará el viernes 5 de diciembre en el predio de Ciudad Cultural en San Salvador de Jujuy, con 3900 egresados de más de 60 colegios ya confirmados para cerrar su etapa escolar.

La organización anunció un esquema de ingresos en dos turnos: el primero a las 19:30 y el segundo a las 20:00, para ordenar el flujo y garantizar la seguridad. Pronto se publicará la orden de entrada por institución educativa, que podrán ingresar a la carpa hasta las 22 horas.

Menú Joven: el favorito de los egresados

Por voto estudiantil, ganó el "Menú Joven" que incluye recepción con sándwiches de miga, empanadas y papas fritas; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre; y pata flambeada para el cierre festivo. Este menú refleja las preferencias de la promoción 2025, priorizando opciones rápidas y tradicionales.

Degustación por la Cena Blanca 2025
Degustación por la Cena Blanca 2025

Degustación por la Cena Blanca 2025

Reglas de la pasarela: solo egresados

Los estudiantes no podrán hacer la pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas; solo con sus compañeros de curso, para que ingresen únicamente los egresados al predio. Los familiares podrán seguir el trayecto desde el perímetro habilitado, manteniendo el orden y exclusividad del evento. Esta medida se repite de ediciones anteriores para optimizar la logística y que los estudiantes sean los protagonistas de esa noche.

Cena Blanca.
Cena Blanca.

Cena Blanca.

Transmisión en vivo por Canal 4

Desde las 20 horas, Canal 4 transmitirá en vivo exclusivo para clientes, todos los momentos clave de la Cena Blanca 2025 desde Ciudad Cultural, con Charly García y Agus Medi en una cobertura especial para acompañar a los egresados. La señal mostrará la pasarela, emociones y momentos destacados de la gran noche jujeña.

