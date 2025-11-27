jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 21:31
Capital.

Este viernes es el último día para abonar las tarjetas para la Cena Blanca 2025

Falta muy poco para este evento que reunirá a una gran cantidad de egresados de las diferentes escuelas de San Salvador de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cena Blanca (gif archivo)

Cena Blanca (gif archivo)

El Ente Autárquico Permanente dispuso que este viernes 28 de noviembre será el último día para presentar la rendición y abonar las tarjetas de la Cena Blanca 2025. El trámite debe realizarse de 9:00 a 18:30 en Belgrano 1485, y es obligatorio que los directivos o docentes asesores presenten el sello de la institución.

Lee además
Degustación por la CenaBlanca 2025
Egresados.

Se hizo la degustación del menú para la Cena Blanca 2025
confirmaron cuanto costara la cena blanca en san salvador de jujuy
Egresados.

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Cena Blanca 2026: fecha, lugar y valor de la tarjeta

La tradicional gala estudiantil se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el predio de la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, que volverá a ser escenario de la fiesta que reúne a cientos de egresados y sus familias.

El valor de la tarjeta fue fijado en $60.000 para todos los estudiantes de los colegios de la capital jujeña. La compra se realiza directamente en cada establecimiento educativo.

CENA BLANCA 2024 (2)
Se viene la Cena Blanca 2025.

Se viene la Cena Blanca 2025.

Los estudiantes eligieron el Menú Joven

A través de una encuesta digital realizada entre el 17 y el 21 de octubre, los egresados votaron y definieron que el Menú Joven será el que se servirá durante la Cena Blanca 2026.

¿Qué incluye el Menú Joven?

  • Recepción: sándwiches de miga, empanadas y chips salados.

  • Plato principal: milanesa con guarnición o hamburguesa con papas fritas.

  • Postre.

  • Bebida libre sin alcohol.

  • Pata flambeada para el cierre de la noche.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se hizo la degustación del menú para la Cena Blanca 2025

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Cena Blanca 2025: alumnos de la escuela Sarmiento ofrecen peinados y cortes gratis

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

En Palpalá vandalizaron un mural de los campeones del mundo

Lo que se lee ahora
Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Sin agua en sectores de Alto Comedero.
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Golpe comando en Chile a turistas argentinos
Policiales.

Golpe comando en Chile a turistas argentinos

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel