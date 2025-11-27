Este viernes es el último día para abonar las tarjetas para la Cena Blanca 2025

El Ente Autárquico Permanente dispuso que este viernes 28 de noviembre será el último día para presentar la rendición y abonar las tarjetas de la Cena Blanca 2025. El trámite debe realizarse de 9:00 a 18:30 en Belgrano 1485, y es obligatorio que los directivos o docentes asesores presenten el sello de la institución.
Cena Blanca 2026: fecha, lugar y valor de la tarjeta
La tradicional gala estudiantil se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el predio de la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, que volverá a ser escenario de la fiesta que reúne a cientos de egresados y sus familias.
El valor de la tarjeta fue fijado en $60.000 para todos los estudiantes de los colegios de la capital jujeña. La compra se realiza directamente en cada establecimiento educativo.
Los estudiantes eligieron el Menú Joven
A través de una encuesta digital realizada entre el 17 y el 21 de octubre, los egresados votaron y definieron que el Menú Joven será el que se servirá durante la Cena Blanca 2026.
¿Qué incluye el Menú Joven?
Recepción: sándwiches de miga, empanadas y chips salados.
Plato principal: milanesa con guarnición o hamburguesa con papas fritas.