lunes 09 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 - 15:51
Nuevo torneo federal: AFA anunció el Argentino del Interior con representación de todas las provincias

Claudio "Chiqui" Tapia confirmó un nuevo torneo semiprofesional que arrancará en 2027 y buscará incluir a clubes de las 24 provincias del país

Por  Agustina Medina
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, anunció la creación de un nuevo Torneo Federal para el fútbol del interior del país. El dirigente realizó el anuncio durante un acto con autoridades del Consejo Federal en el estadio de Estadio Ángel Sandrín, en la ciudad de Córdoba.

El nuevo certamen llevará el nombre de Torneo Argentino del Interior. La competencia iniciará en 2027 y formará parte de la estructura del ascenso del fútbol argentino. El proyecto apunta a ampliar la participación de clubes del interior y fortalecer la representación federal dentro del sistema de ligas del país.

Un nuevo escalón dentro del ascenso

El Torneo Argentino del Interior ocupará un lugar dentro de la pirámide del ascenso. La nueva categoría se ubicará por debajo del Torneo Federal A, competencia que reúne a equipos de distintas provincias.

La iniciativa busca sumar una instancia competitiva para clubes que integran ligas regionales y torneos organizados por el Consejo Federal. Con esta estructura, la AFA intenta ampliar la base de equipos con participación en torneos nacionales.

El proyecto también apunta a ordenar el crecimiento de clubes del interior que buscan llegar a categorías superiores dentro del sistema del fútbol argentino.

Representación de todas las provincias

Uno de los ejes del nuevo campeonato es la participación territorial. La organización prevé que las 24 provincias argentinas cuenten con al menos un club representante dentro del torneo.

El objetivo consiste en ampliar la presencia de instituciones del interior en competencias nacionales. De esta forma, el proyecto intenta reforzar el concepto de federalización dentro del fútbol argentino.

La medida impacta en el mapa deportivo del país, ya que abre la posibilidad de competencia para clubes que actualmente participan en ligas locales o regionales.

Torneo semiprofesional con apoyo económico

La AFA informó que el nuevo certamen tendrá un formato semiprofesional. Este esquema incluye respaldo económico para los clubes participantes.

Según el anuncio realizado por Claudio Tapia, la AFA financiará ocho contratos profesionales por cada institución que compita en el torneo.

La medida apunta a garantizar una base económica para los planteles y permitir un desarrollo deportivo sostenido. Este esquema ya funciona en otras categorías del fútbol argentino.

Respaldo al formato actual de los torneos

Durante el encuentro con dirigentes del Consejo Federal, Tapia también se refirió al formato actual de los torneos nacionales. El presidente de la AFA defendió la estructura de 30 equipos en la Primera División del fútbol argentino.

El dirigente señaló que este modelo busca sostener la participación de clubes de distintas regiones del país. La postura aparece en medio de debates sobre la cantidad de equipos en las principales categorías.

Dentro de ese esquema, la AFA impulsa nuevas competencias que permitan ampliar el acceso de clubes del interior a torneos organizados a nivel nacional.

