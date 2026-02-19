jueves 19 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de febrero de 2026 - 15:29
Causa.

La Justicia citó a indagatoria y prohibió salir del país a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Se los citan por una causa de evasión: la investigación apunta a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social no depositados entre 2024 y 2025.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Lee además
Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino imputados
Justicia.

Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino imputados por la retención ilegal de aportes jubilatorios de la AFA
Chiqui Tapia
Judiciales.

La Justicia habilita el acceso a información fiscal de Chiqui Tapia y la cúpula de la AFA

Según se confirmó en la investigación, Tapia deberá presentarse ante la Justicia el 5 de marzo, mientras que Toviggino fue citado para el 6 de marzo. La medida también alcanza al presidente de Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, a Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.

Qué investiga la causa

El organismo recaudador ARCA acusó a la AFA de actuar como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días posteriores al vencimiento.

Claudio Chiqui Tapia, definido como el comandante de la AFA.
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Los períodos investigados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con presuntas retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social que no habrían sido ingresadas en tiempo y forma.

De acuerdo con la denuncia inicial, el monto no depositado alcanzaría los $7.593.903.512,23. En una ampliación posterior, la cifra se elevó a $11.759.643.331,62, por lo que el total bajo investigación supera los $19.300 millones.

La postura del organismo recaudador

Desde ARCA explicaron que estas maniobras configuran el delito de omisión, ya que el deber legal surge de la condición de agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento de la retención”, indicaron.

Además, sostuvieron que el delito se consuma con dolo, es decir, con el conocimiento del deber de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo. En ese sentido, el organismo afirmó que la AFA “conocía su obligación y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando por omitirlo”.

Pruebas incorporadas al expediente

Entre los elementos presentados en la causa figuran informes del Banco Credicoop, que dan cuenta de acreditaciones en cuentas de la AFA y de la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables. Para la fiscalía, estos movimientos demostrarían la capacidad de la entidad para cumplir con las obligaciones que se investigan.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el expediente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino imputados por la retención ilegal de aportes jubilatorios de la AFA

La Justicia habilita el acceso a información fiscal de Chiqui Tapia y la cúpula de la AFA

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y "Chiqui" Tapia

Chiqui Tapia se refirió a las denuncias de corrupción en AFA: "Lo llevo tranquilo"

El pueblo de Corrientes reconocido a nivel mundial que sorprende a los turistas con su naturaleza

Lo que se lee ahora
¿que servicios no funcionan hoy por el paro nacional convocado por la cgt? video
Política.

¿Qué servicios no funcionan hoy por el paro nacional convocado por la CGT?

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Recolección de basura en Carnaval. video
Capital.

Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: pedradas, gases lacrimógenos, balas de goma y 5 detenidos
EN VIVO.

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: pedradas, gases lacrimógenos, balas de goma y 5 detenidos

Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados video
Movimiento.

Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados

Ayuda escolar.
Ejecutivo.

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel