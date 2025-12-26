Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino imputados por la retención ilegal de aportes jubilatorios de la AFA

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino , por la causa en que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de AFA y de los grandes clubes argentinos, al abrir la causa ante el juez Diego Amarante.

Es en el marco de la causa en que la DGI reclama a las máximas autoridades de la AFA aportes por más de 19 mil millones de pesos de los últimos dos años, en la primera de las tres causas abiertas en esta semana, como la de Sur Finanzas y la mansión de Pilar.

En esta última causa, tanto el presidente del ente que rige el fútbol argentino como su mano derecha, están formalmente imputados ante la Justicia y podría terminar procesados por estos delitos de retención de aportes de jubilados y de Ganancias e IVA.

El fiscal imputó a Tapia a "en su carácter de Presidente y administrador de clave fiscal" y además por la extensión de la estructura societaria y económica de la AFA y los importes involucrados "torna indispensable extender la investigación también a Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo".

Causa contra Chiqui Tapia

Todo comenzó por la denuncia de la Jefa de la Sección Penal de la División Jurídica Dirección Control Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Mariel Vidal, en la que se detalla las responsabilidades de los dos dirigentes máximos.

Según argumentan. los responsables de la contribuyente AFA "habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal por importes que superaban ampliamente la condición objetiva de punibilidad previstas en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario".