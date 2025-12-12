La Cámara Federal apartó al juez Rafecas de la causa que investiga la presunta mansión de "Chiqui" Tapia

La Cámara apartó a Daniel Rafecas de la causa que investiga la presunta mansión de "Chiqui" Tapia

La causa que investiga si una mansión en Villa Rosa (Pilar) pertenece en realidad a altos dirigentes de la AFA cambió de juez en pleno operativo judicial: este viernes 12 de diciembre, la Cámara Federal porteña resolvió apartar al juez Daniel Rafecas y enviar el expediente al fuero penal económico.

La Sala I decidió que la investigación trámite en el Juzgado Penal Económico N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky , tras un conflicto de competencia que se inició cuando Rafecas recibió la denuncia (presentada por la Coalición Cívica), se declaró incompetente y derivó el caso; el juzgado sorteado en Penal Económico no aceptó y la Cámara debió definir.

En su resolución, el camarista Leopoldo Bruglia sostuvo que, por ahora, no se advierten elementos que justifiquen la intervención del fuero federal y que en esta etapa inicial estaría comprometido “el orden económico y financiero”, por lo que corresponde Penal Económico.

Aunque Rafecas dejará de instruir el caso, fuentes judiciales indicaron que seguirá al frente del allanamiento que ordenó en la propiedad hasta que finalice el procedimiento , mientras se concreta el envío del expediente al nuevo juzgado.

Además, el magistrado dispuso el embargo preventivo del inmueble y la inmovilización de los vehículos y bienes muebles hallados en el lugar, bajo sospecha de posible “lavado de activos”. En el operativo se secuestraron decenas de vehículos de alta gama (54, según las crónicas del procedimiento).

Qué se investiga y próximos pasos

La denuncia apunta a que la propiedad —formalmente a nombre de Real Central SRL— podría encubrir a los verdaderos beneficiarios finales, señalando en la presentación a dirigentes de la conducción de la AFA, entre ellos Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino (en carácter de atribución, no como hecho acreditado).

Con el cambio de fuero, Aguinsky deberá retomar las medidas y evaluar también un punto clave que dejó planteado la Cámara: la competencia territorial, es decir, si corresponde que la investigación se lleve adelante en la justicia con jurisdicción en Pilar por el lugar donde habrían ocurrido los hechos investigados.