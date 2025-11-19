El Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de todo sobre las polémicas arbitrales

Las críticas hacia los árbitros del fútbol argentino no cesan, y en medio del clima de desconfianza generalizada, Claudio Chiqui Tapia decidió romper el silencio. Durante su participación en el Olé Summit 2025, el presidente de la AFA aseguró que los fallos polémicos no responden a un patrón intencional y defendió a los jueces que dirigen en todas las categorías del país.

“No siempre la culpa es del árbitro. Cuando un equipo pierde también es porque el otro lo supera, no es por el error arbitral”, sostuvo Tapia . “Seguramente hay errores, pero trabajamos para corregirlos. Por eso sumamos a Fernando Rapallini y seguimos mejorando la capacitación”.

El dirigente también remarcó que el arbitraje argentino “no es tan malo como se dice” y reveló que tres árbitros locales viajarán a hacer la pretemporada para el próximo Mundial. “Estoy convencido de que tenemos buenos jueces”, insistió.

En su discurso, Tapia pidió que los distintos actores del fútbol asuman su parte de responsabilidad. “No hay errores de un solo lado. Jugadores, técnicos y periodistas también deben asumir los suyos”, dijo el presidente de la AFA.

Chiqui Tapia, presidente de AFA. Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Sobre los rumores que vinculan decisiones arbitrales con ciertos equipos, Tapia fue tajante: “Riestra llevó 25 partidos de local sin perder. No creo que haya sido favorecido 25 veces. Siempre está la sugestión, existía también con Grondona. Esto no ayuda a que el fútbol mejore”.

El dirigente insistió en que las sospechas de corrupción en el arbitraje “son un perjuicio” para la competencia y aseguró que se están tomando medidas para fortalecer la transparencia y la tecnología del VAR.

Las polémicas recientes

Los dichos del titular de la AFA llegan tras varios episodios que reavivaron la polémica arbitral.

El fin de semana pasado, la semifinal de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón terminó en escándalo, con enfrentamientos entre jugadores y gas pimienta arrojado por la policía. En la fase anterior, también Madryn protagonizó una situación más que engorrosa cuando enfrentó a Gimnasia de Jujuy.

En primera división, el partido entre Barracas Central y Huracán también generó críticas: el árbitro Andrés Gariano cobró dos penales polémicos a favor del local, uno de los cuales definió el empate 1-1 y dejó al Globo fuera de los playoffs.

En este contexto, Tapia busca llevar calma y reafirmar la confianza en el sistema arbitral: “Los árbitros son seres humanos. Tienen familias y deben tomar decisiones en fracciones de segundo. El fútbol es un juego de fricción, y en eso siempre hay margen para el error”.