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17 de marzo de 2026 - 10:44
Deportes.

Se confirmó el motivo de la muerte de Marcelo Araujo: ¿Qué le pasó?

El reconocido relator, cuya voz marcó generaciones en el fútbol argentino, murió a los 78 años tras sufrir complicaciones por neumonía.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
De qué murió Marcelo Araujo.

De qué murió Marcelo Araujo.

Marcelo Araujo murió en la madrugada de este lunes 16 de marzo. Tenía 78 años y una extensa trayectoria como relator y referente del periodismo deportivo. En los días previos, su estado de salud había empeorado y murió luego de sufrir una neumonía.

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El periodista, recordado por su vínculo profesional con Enrique Macaya Márquez, permanecía internado en el Hospital Italiano y, de acuerdo a lo informado por colegas de La Nación, residía desde en un hogar geriátrico antes de su muerte.

De qué murió Marcelo Araujo.

En 2023, con 75 años, concedió un reportaje a este medio en el que se refirió en detalle a su estado físico. Allí relató que, tras sufrir un accidente en su casa en 2021, en medio de la pandemia, contrajo COVID-19 y debió ser hospitalizado. Permaneció cerca de dos meses en terapia intensiva y luego atravesó otros ocho en un centro de rehabilitación.

Aunque en aquel momento su condición ya no era la ideal, el deterioro más marcado se produjo a lo largo de los últimos tres años.

Quién era Marcelo Araujo

Marcelo Araujo, cuyo verdadero nombre era Lázaro Jaime Zilberman, fue un emblemático relator y periodista deportivo argentino que murió este lunes a los 78 años. Su estilo y su voz quedaron grabados en distintas generaciones de hinchas, consolidándolo como una referencia indiscutida dentro de los medios dedicados al deporte.

El relator deportivo Marcelo Araujo.

Nacido el 12 de junio de 1947 en Villa Crespo, alcanzó gran notoriedad durante las décadas del 80 y 90 como principal narrador en ciclos destacados. Estuvo al frente de Fútbol de Primera entre 1989 y 2004 por TyC Sports, donde protagonizó el tradicional “clásico del domingo” junto a Enrique Macaya Márquez, una dupla que marcó una época anterior a la televisación en vivo masiva.

Luego de su salida de Fútbol de Primera, encabezó 3 en el fondo en Canal 7 entre 2005 y 2006. Más adelante, con la llegada de las transmisiones en abierto en la Argentina, su tarea como relator en Fútbol para Todos lo reafirmó como una figura clave para una nueva camada de televidentes hasta 2013.

Aunque su etapa central finalizó en ese programa, continuó ligado a la televisión con distintas apariciones puntuales a lo largo de 2014, en medio del proceso de cambio en las emisiones oficiales del fútbol argentino.

Enrique Macaya Márquez fue un compañero central en la carrera de Araujo.

Relató competencias de primer nivel como la Copa Libertadores de América y las Eliminatorias Sudamericanas, consolidando su presencia en los escenarios más exigentes del fútbol.

Entre sus coberturas más destacadas figura la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006. Ese mismo año amplió su proyección en la región al sumarse a las transmisiones de la Copa Mustang en Colombia, lo que evidenció su capacidad para adaptarse a distintos públicos y contextos del continente.

El reconocido periodista deportivo, Marcelo Araujo, falleció a los 78 años.

Su trayectoria, atravesada por un estilo inconfundible, cargado de intensidad y relatos inolvidables, lo ubicó entre las voces más influyentes y recordadas del periodismo deportivo argentino.

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