Reparto de puntos en el empate a uno entre Unión y Boca Juniors

El partido celebrado este domingo entre el Tatengue y el Xeneize, finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes.
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El partido celebrado este domingo entre el Tatengue y el Xeneize, finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes.
Unión logró adelantarse gracias a Julián Palacios al minuto 41 del primer tiempo, pero Boca Juniors terminó igualando el encuentro mediante un gol de Miguel Ángel Merentiel en el minuto 12 de la segunda etapa.
En el minuto 57 del segundo tiempo, Adam Bareiro pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y Boca Juniors se perdió el empate.
Miguel Ángel Merentiel fue la figura del partido. El delantero de Boca Juniors marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 11 pases correctos.
Otro jugador importante en el partido fue Julián Palacios. El mediocampista de Unión fue el autor de 1 gol, acertó 20 pases correctos, quitó 3 pelotas y remató al arco 2 veces.
El director técnico de Unión, Leonardo Madelón, planteó una estrategia 4-4-2 con Matías Mansilla en el arco; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en la línea defensiva; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en el medio; y Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Claudio Úbeda se pararon con un esquema 4-4-2 con Agustín Marchesín bajo los tres palos; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda en la mitad de cancha; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en la delantera.
El árbitro Yael Falcón Pérez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha el Tatengue visitará a Defensa y Justicia y el Xeneize jugará de local frente a Instituto en el estadio Alberto J. Armando.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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