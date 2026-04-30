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30 de abril de 2026 - 11:01
Deportes.

¿A qué hora juega hoy River vs Bragantino por Copa Sudamericana?

Los de Coudet afrontan un compromiso determinante en Brasil, con el objetivo de dar un paso firme hacia la clasificación y sostener su posición en lo más alto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana 2026.

RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana 2026.

River Plate afrontará un nuevo compromiso por la Copa Sudamericana 2026 con una visita de riesgo en Brasil. Este jueves desde las 21.30, el conjunto argentino se medirá ante RB Bragantino en el estadio Cícero de Souza Marques, en el marco de la tercera fecha del Grupo H.

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El equipo conducido por Eduardo Coudet llega en la cima de la zona e intentará sumar de a tres para afianzarse como líder, mientras que el conjunto paulista buscará hacerse fuerte en casa y prenderse en la lucha por la clasificación.

El Millonario se juega una parada clave en Brasil.

Cómo llega River

El equipo de River Plate atraviesa un presente favorable tras enderezar su rendimiento en el ámbito local y sostener una campaña consistente en la Copa Sudamericana 2026. En el certamen acumula cuatro unidades, con un empate en el debut y un triunfo en el Monumental, lo que lo ubica como uno de los líderes del grupo.

De cara al cruce en San Pablo, el técnico Eduardo Coudet repetiría gran parte de la formación anterior, aunque mantiene algunas incógnitas en la zona ofensiva del mediocampo y en la delantera.

RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana 2026.

El presente de RB Bragantino

RB Bragantino está obligado a sumar puntos para no quedar relegado en el Grupo H. El conjunto paulista acumula tres unidades, producto de una victoria y una caída en sus dos primeras presentaciones. En el Brasileirão viene de un traspié reciente, aunque apuesta a su fortaleza como local para poner en aprietos a River Plate.

El encuentro también tendrá un condimento especial por la presencia de jugadores con pasado en el fútbol argentino y por un historial reciente favorable del equipo brasileño frente a rivales de ese país.

Isidro Pitta, el delantero de Bragantino.

Datos del partido de RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana 2026

  • Partido: RB Bragantino vs River Plate
  • Competencia: Copa Sudamericana 2026 – Grupo H, Fecha 3
  • Hora: 21.30
  • Estadio: Cícero de Souza Marques (San Pablo)
  • TV: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO
  • Árbitro: Wilmar Roldán

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