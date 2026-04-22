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22 de abril de 2026 - 13:37
Sociedad.

Prohibieron los papelitos en los estadios porteños después del "River-Boca"

Entre los clubes, la medida de prohibición de papelitos alcanza a River, Boca, San Lorenzo, Huracán, Vélez y Argentinos Juniors, todos con estadio en CABA.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La seguridad de CABA prohíbe la utilización de papelitos cortados en los estadios como elemento de festejo en las tribunas. La medida se tomó tras el recibimiento de River frente a Boca en el Superclásico, el cual generó un pequeño foco de incendio

La seguridad de CABA prohíbe la utilización de papelitos cortados en los estadios como elemento de festejo en las tribunas. La medida se tomó tras el recibimiento de River frente a Boca en el Superclásico, el cual generó un pequeño foco de incendio

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La medida, de carácter preventivo, impide desde ahora utilizar papelitos cortados como elemento de festejo en tribunas, plateas y cualquier otro sector destinado a los hinchas. Además, el Comité dejó en claro que no volverá a otorgar autorizaciones para este tipo de recibimientos en los estadios porteños.

Principio de incendio en el estadio

La seguridad de CABA prohíbe la utilización de papelitos cortados en los estadios como elemento de festejo en las tribunas. La medida se tomó tras el recibimiento de River frente a Boca en el Superclásico, el cual generó un pequeño foco de incendio

Por qué se tomó la medida

La decisión fue tomada después de la evaluación de lo ocurrido en el estadio Monumental durante el partido entre River y Boca. El Comité remarcó que, aun con protocolos de contingencia aprobados y recursos para actuar, el episodio mostró de forma concreta el potencial riesgo de ignición que tienen los papelitos en un contexto masivo.

En ese Superclásico, River había preparado un recibimiento gigante con unas 50 toneladas de papelitos, distribuidos en las tribunas y plateas del Monumental, en una postal impactante que finalmente terminó derivando en esta restricción.

Qué implica y a qué estadios grandes abarca

La resolución no se limita a River o al Monumental: alcanza a todos los estadios de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, entre los clubes grandes que quedan alcanzados aparecen River, Boca, San Lorenzo, Huracán, Vélez y Argentinos Juniors, además de otras instituciones que tienen sus canchas en territorio porteño.

Es decir, a partir de ahora ya no podrán autorizarse recibimientos con papelitos en estadios como el Monumental, la Bombonera, el Pedro Bidegain, el Tomás Adolfo Ducó, el José Amalfitani o el Diego Armando Maradona.

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