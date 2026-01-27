martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 18:23
Histórico.

El presidente de River Plate anunció que techarán y ampliarán el Estadio Mâs Monumental

El presidente Stefano Di Carlo anunció la ampliación con una bandeja 360° y techo total, convirtiendo al Más Monumental en uno de los estadios más grande del mundo para un club de fútbol.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Nuevo estadio de River. (imagenes ilustrativas)

Nuevo estadio de River. (imagenes ilustrativas)

El Club Atlético River Plate avanza en su proyecto estrella: la construcción de una nueva bandeja 360° y el techado completo del Más Monumental, elevando su capacidad a 101.000 personas. Tras un año de trabajo con la ingeniería alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), expertos en estadios icónicos como el Maracaná o el Bernabéu, el club licitará la obra en febrero.

Detalles técnicos y cronograma de la megaobra

El presidente Stefano Di Carlo detalló que la nueva bandeja sumará 16.000 butacas adicionales (todas en rojo y blanco, formando una bandera 360° en las tribunas altas), sin costo extra para socios. Esto elevará de 24.000 a 40.000 las ubicaciones gratuitas con la cuota social, representando el 40% del estadio.

La licitación abrirá sobres en febrero entre diez empresas especializadas, con firma de contrato en 30 días y inicio de obras la primera semana de abril. El plazo estimado es de 36 meses, con un costo superior a 100 millones de dólares, sujeto al resultado de la licitación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2016240340827558028&partner=&hide_thread=false

Financiamiento sin comprometer el fútbol

El proyecto se financiará con un crédito internacional de largo plazo, con tasas preferenciales y repago vía ingresos del estadio y un nuevo contrato comercial, incluyendo la venta de naming rights por 10 años. No afectará el flujo de caja operativo ni el presupuesto del fútbol, impactando solo tres partidos de local en tres años.

River asegura que las obras no interferirán en la vida del Barrio River, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2023 para una convivencia armónica.

Próximos pasos y legado histórico

El presidente Stefano Di Carlo elevará el proyecto a la Comisión Directiva y Asamblea de Representantes para aprobación. Habrá conferencias de prensa con SBP para detalles técnicos y con financiadores.

"River continúa su camino de modernización y liderazgo en infraestructura deportiva, consolidando el estadio soñado por Antonio V. Liberti como el más grande de América y una referencia global", destaca el anuncio oficial.

