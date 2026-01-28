River Plate superó 2-0 a Gimnasia con dos tantos de Juan Fernando Quintero

BsAs (DataFactory) BsAs (DataFactory)

Este miércoles, el Millonario triunfó en el partido de la fecha 2 del Apertura, destacando la actuación del volante Juan Fernando Quintero y su doblete. El volante mostró su talento en todo su esplendor al concretar un tiro libre a los 41 minutos del primer tiempo. Más tarde, fue él quien liquidó al arquero rival para sellar el resultado en el minuto 5 de la segunda parte.

El desempeño Juan Fernando Quintero lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de River Plate metió 2 goles, efectuó 54 pases correctos y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Fausto Vera también jugó un buen partido. El volante de River Plate efectuó 82 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

El estratega de River, Marcelo Gallardo, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña en la línea defensiva; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero y Tomás Galván en el medio; y Sebastián Driussi y Facundo Colidio en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Fernando Zaniratto salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Nelson Insfrán bajo los tres palos; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en defensa; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Ignacio Fernández y Franco Torres en la mitad de cancha; y Marcelo Torres en la delantera. Pablo Dóvalo fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Mas Monumental. En la siguiente jornada el Millonario se enfrentará de visitante ante Rosario Central y el Lobo disputará el juego de local frente a Aldosivi. Cambios en River Plate 67' 2T - Salieron Facundo Colidio por Giuliano Galoppo y Tomás Galván por Ian Subiabre

75' 2T - Salió Juan Fernando Quintero por Santiago Lencina

76' 2T - Salieron Sebastián Driussi por Maximiliano Salas, Nicolás Barros Schelotto por Lucas Castro y Santiago Villarreal por Jorge de Asís Amonestados en River Plate: 1' 2T Matías Viña (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 35' 2T Lautaro Rivero (Conducta antideportiva)

Expulsado en River Plate: 11' 2T Matías Viña (Roja por doble amarilla)

Cambios en Gimnasia 45' 2T - Salió Ignacio Fernández por Santiago Villarreal

77' 2T - Salió Marcelo Torres por Diego Mastrángelo

85' 2T - Salió Franco Torres por Agustín Auzmendi Amonestados en Gimnasia: 31' 1T Enzo Martínez (Conducta antideportiva) y 42' 1T Nicolás Barros Schelotto (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsados en Gimnasia: 13' 1T Manuel Panaro (Roja directa) y 48' 2T Jorge de Asís (Roja directa)

