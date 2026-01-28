miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 22:00
Liga Profesional

River Plate superó 2-0 a Gimnasia con dos tantos de Juan Fernando Quintero

Todo lo que dejó el duelo entre River Plate y Gimnasia: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

BsAs (DataFactory)
BsAs (DataFactory)

Este miércoles, el Millonario triunfó en el partido de la fecha 2 del Apertura, destacando la actuación del volante Juan Fernando Quintero y su doblete. El volante mostró su talento en todo su esplendor al concretar un tiro libre a los 41 minutos del primer tiempo. Más tarde, fue él quien liquidó al arquero rival para sellar el resultado en el minuto 5 de la segunda parte.

El desempeño Juan Fernando Quintero lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de River Plate metió 2 goles, efectuó 54 pases correctos y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Fausto Vera también jugó un buen partido. El volante de River Plate efectuó 82 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

El estratega de River, Marcelo Gallardo, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña en la línea defensiva; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero y Tomás Galván en el medio; y Sebastián Driussi y Facundo Colidio en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Fernando Zaniratto salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Nelson Insfrán bajo los tres palos; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en defensa; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Ignacio Fernández y Franco Torres en la mitad de cancha; y Marcelo Torres en la delantera.

Pablo Dóvalo fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Mas Monumental.

En la siguiente jornada el Millonario se enfrentará de visitante ante Rosario Central y el Lobo disputará el juego de local frente a Aldosivi.

Cambios en River Plate
  • 67' 2T - Salieron Facundo Colidio por Giuliano Galoppo y Tomás Galván por Ian Subiabre
  • 75' 2T - Salió Juan Fernando Quintero por Santiago Lencina
  • 76' 2T - Salieron Sebastián Driussi por Maximiliano Salas, Nicolás Barros Schelotto por Lucas Castro y Santiago Villarreal por Jorge de Asís
Amonestados en River Plate:
  • 1' 2T Matías Viña (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 35' 2T Lautaro Rivero (Conducta antideportiva)

Expulsado en River Plate:
  • 11' 2T Matías Viña (Roja por doble amarilla)

Cambios en Gimnasia
  • 45' 2T - Salió Ignacio Fernández por Santiago Villarreal
  • 77' 2T - Salió Marcelo Torres por Diego Mastrángelo
  • 85' 2T - Salió Franco Torres por Agustín Auzmendi
Amonestados en Gimnasia:
  • 31' 1T Enzo Martínez (Conducta antideportiva) y 42' 1T Nicolás Barros Schelotto (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsados en Gimnasia:
  • 13' 1T Manuel Panaro (Roja directa) y 48' 2T Jorge de Asís (Roja directa)

FUENTE: BsAs (DataFactory)

