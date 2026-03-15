Newell`s se enfrentará a Lanús por la fecha 11

Por la fecha 11 del Apertura, Newell`s y Lanús se enfrentan el martes 17 de marzo desde las 19:00 (hora Argentina), en la Fortaleza.

San Lorenzo y Defensa y Justicia se encuentran en la fecha 11

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Lanús viene de ganar en su encuentro anterior a Estudiantes con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 2 a favor.

En la fecha pasada, Newell`s finalizó con un empate 1-1 ante Platense. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 8 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Newell`s sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en trigésimo lugar en el campeonato (3 PE - 6 PP).

El encuentro será supervisado por Bruno Amiconi, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Horario Lanús y Newell`s, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)