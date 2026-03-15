Gimnasia y Esgrima de Jujuy volverá a la competencia este domingo cuando reciba a Colegiales , luego del parate de una semana, con un objetivo claro: ganar en casa y sumar tres puntos que le permitan seguir en la pelea dentro de la Primera Nacional.

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El defensor y capitán del equipo, Guillermo Cosaro , aseguró que el plantel se encuentra preparado para el compromiso. “Nos sentimos muy bien para este desafío y queremos hacer un buen partido”, señaló.

Al analizar al rival de turno, el zaguero remarcó que el conjunto bonaerense se caracteriza por su solidez defensiva. “Sabemos que se hace fuerte desde la defensa, por eso durante estos días trabajamos variantes para poder sorprender y superarlo”, explicó.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T164614.224 Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Colegiales

Durante la semana, el plantel aprovechó el receso para intensificar la preparación física y recuperar energías de cara al próximo encuentro. “Recargamos energías y trabajamos en el plano físico para volver de la mejor manera”, agregó Guillermo Cosaro.

El capitán también destacó el presente del equipo en el inicio del torneo. “Estamos teniendo buenos partidos y arrancamos el campeonato de buena manera. Este domingo queremos volver a imponer nuestra forma de juego y continuar en los primeros puestos de la zona”, afirmó.

Por último, el referente del “Lobo” se dirigió a los hinchas y pidió acompañamiento para el resto de la temporada. “Que sigamos juntos para llegar lejos como lo hicimos el año pasado”, concluyó.