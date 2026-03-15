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15 de marzo de 2026 - 09:04
Deportes.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Colegiales

El “Lobo” apunta a sumar de a tres en casa y mantenerse en los primeros puestos de la zona en la Primera Nacional.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El defensor y capitán del equipo, Guillermo Cosaro, aseguró que el plantel se encuentra preparado para el compromiso. “Nos sentimos muy bien para este desafío y queremos hacer un buen partido”, señaló.

Al analizar al rival de turno, el zaguero remarcó que el conjunto bonaerense se caracteriza por su solidez defensiva. “Sabemos que se hace fuerte desde la defensa, por eso durante estos días trabajamos variantes para poder sorprender y superarlo”, explicó.

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Durante la semana, el plantel aprovechó el receso para intensificar la preparación física y recuperar energías de cara al próximo encuentro. “Recargamos energías y trabajamos en el plano físico para volver de la mejor manera”, agregó Guillermo Cosaro.

El capitán también destacó el presente del equipo en el inicio del torneo. “Estamos teniendo buenos partidos y arrancamos el campeonato de buena manera. Este domingo queremos volver a imponer nuestra forma de juego y continuar en los primeros puestos de la zona”, afirmó.

Por último, el referente del “Lobo” se dirigió a los hinchas y pidió acompañamiento para el resto de la temporada. “Que sigamos juntos para llegar lejos como lo hicimos el año pasado”, concluyó.

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