Buscan testigos de un grave accidente en la subida al barrio Cuyaya

La familia de Franco David Ulloa, de 27 años , busca testigos de un grave accidente ocurrido el sábado 25 de abril de 2026 en la bajada/subida de Tiro, sobre calle Marconi , en la zona de acceso al barrio Cuyaya.

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Según publicó su hermana en redes sociales, Franco ingresó al Hospital Pablo Soria alrededor de las 12:15 y actualmente permanece internado en terapia intensiva , en estado crítico, con politraumatismo severo .

La familia indicó que, de acuerdo a la información policial, el joven habría perdido el control de su moto e impactado contra el divisorio de la calzada. Sin embargo, remarcaron que necesitan saber con precisión qué ocurrió.

“Como familia necesitamos saber realmente qué pasó”, expresó la hermana en la publicación, donde pidió la colaboración de cualquier persona que haya estado en la zona al momento del hecho.

Embed - MADRE DEL JOVEN ACCIDENTADO

Testimonio de la madre

Nora Mabel Velásquez, mama de Franco David Ulloa, expresó a Canal 4 con urgencia: "Pedimos testigos que hayan visto algo", del hecho que ocurrió el día sábado y dejó al joven en estado crítico.

"Franco está en estado crítico, tenemos que esperar, tiene colapsado el pulmón y tiene muy inflamado el cerebro, está en terapia intensiva", manifestó sobre el estado de salud actual de su hijo.

Solicitan cámaras, grabaciones o cualquier dato

En el pedido difundido, la familia solicitó que quienes hayan visto el accidente, hayan circulado por el sector o cuenten con cámaras de seguridad, grabaciones o cualquier información que pueda ayudar a esclarecer lo sucedido, se comuniquen de manera privada.

Franco David Ulloa

También pidieron explicaciones claras sobre el procedimiento realizado por el personal interviniente y solicitaron que se identifique a quienes estuvieron a cargo de la asistencia y de las actuaciones realizadas en ese momento.

Según plantearon, la familia no fue informada de manera correcta ni inmediata sobre lo ocurrido, por lo que buscan reunir datos que permitan reconstruir el hecho.

Teléfonos para aportar información

Quienes puedan brindar información sobre el accidente de Franco David Ulloa pueden comunicarse a los siguientes números:

3883307668 / 3884213244

La familia también informó que ofrece recompensa a quien aporte datos importantes para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Pedido por la salud de Franco

Además del pedido de testigos, sus allegados solicitaron acompañamiento y oraciones por la salud de Franco, quien continúa en estado delicado.

“Los médicos nos dijeron que su situación es muy delicada y hoy solo nos aferramos a la fe y a un milagro de Dios”, expresó su hermana en redes sociales.