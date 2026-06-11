Uso del preservativo en baja: tabúes, vergüenza y falta de práctica

La difícil misión de comprar preservativos en los kioscos: Por qué cae el uso del preservativo en todas las edades

La caída en el uso del preservativo vuelve a encender una alarma que va mucho más allá de los embarazos no intencionales : el cuidado frente a las infecciones de transmisión sexual. Aunque vivimos en una época de hiperconexión , con adolescentes, jóvenes y adultos rodeados de información, el preservativo sigue siendo un tema difícil de hablar , de comprar y, muchas veces, de usar correctamente.

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La ginecóloga y sexóloga Sofía Achen MP 25150 explicó que no se trata de un problema exclusivo de los adolescentes. Por el contrario, sostuvo que la baja adhesión al uso del preservativo atraviesa a todas las edades, aunque las causas puedan variar según cada etapa de la vida.

“No pasa con los jóvenes exclusivamente. El poco uso de preservativo o la baja tasa de adhesión al uso de preservativo es transversal a todas las edades” “No pasa con los jóvenes exclusivamente. El poco uso de preservativo o la baja tasa de adhesión al uso de preservativo es transversal a todas las edades”

Uno de los puntos centrales que planteó Achen tiene que ver con la manera en que muchas familias y consultas médicas abordan la salud sexual . Cuando una adolescente cuenta que está saliendo con alguien o que empieza a tener vínculos sexoafectivos, muchas veces aparece rápidamente la consulta profesional, pero enfocada casi siempre en anticoncepción.

Es decir, se habla de cómo evitar un embarazo, pero no siempre se habla con la misma claridad sobre cómo prevenir infecciones de transmisión sexual.

“En el mejor de los casos, esta consulta va a resultar en consejería de anticoncepción. Ahora, ¿qué ocurre con el uso del preservativo? ¿Cuál es el dispositivo en el cual instruimos a nuestras adolescentes y nuestros adolescentes en el uso del preservativo?”, planteó la médica.

Saber que existe el preservativo no significa saber usarlo Saber que existe el preservativo no significa saber usarlo

La pregunta abre un punto clave: saber que existe el preservativo no significa saber usarlo. Y recomendarlo no es lo mismo que enseñar concretamente cómo se compra, dónde se consigue, cómo se conserva, cómo se abre, cómo se coloca, cómo se retira y cómo se controla si se rompió.

Uso de preservativo cayó el uso de preservativo: No se debe abrir el envoltorio con dientes, tijeras ni elementos punzantes.

A usar preservativo también se aprende

Achen fue directa al plantear algo que suele quedar fuera de la conversación: usar un preservativo es una habilidad. No alcanza con tener uno a mano. Hay que saber manipularlo, abrirlo sin dañarlo, colocarlo correctamente y hacerlo en un momento que muchas veces está cargado de nervios, presión o vergüenza.

“Usar un preservativo es una habilidad. Necesitás desarrollar una praxis antes del momento de ir a un encuentro sexoafectivo” “Usar un preservativo es una habilidad. Necesitás desarrollar una praxis antes del momento de ir a un encuentro sexoafectivo”

Para graficarlo, la médica recurrió a una comparación muy clara: así como un futbolista entrena para que una jugada salga bien en el momento de mayor presión, las personas también necesitan haber practicado antes algo que después deberán hacer en una situación íntima.

“Messi, que es el mejor jugador del mundo, entrena horas para que algo le salga bien. Imaginate a nuestro adolescente, o a los que se separan y salen al mundo, que nunca practicaron algo y lo deben hacer en un momento de mucha presión”, comparó.

La idea puede sonar simple, pero toca una realidad frecuente: muchas personas llegan al momento de usar un preservativo sin haberlo abierto nunca, sin saber cómo colocarlo o sin sentirse cómodas hablando del tema.

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La vergüenza también juega

Otro aspecto que mencionó la profesional es el acceso cotidiano al preservativo. En muchos comercios o farmacias, los preservativos no están al alcance de la mano, sino detrás del mostrador o cerca de la caja. Eso obliga a pedirlos en voz alta, muchas veces frente a otras personas.

Para un adulto puede ser incómodo. Para un adolescente de 15 años, puede ser directamente una barrera.

“Vos tenés que llegar como adolescente y decirle: dame una cajita de esos que están ahí atrás, y es el momento que salís corriendo. Pedís chicle y te vas”, ejemplificó Achen.

Ese gesto, que parece menor, muestra que todavía falta naturalizar el preservativo como un elemento de cuidado básico. La médica lo comparó con el cinturón de seguridad: algo que se incorporó con el tiempo, que hoy forma parte del hábito y que se usa no porque uno espere chocar, sino porque entiende que protege.

“Tenemos que entender que el uso del preservativo es una medida de protección, como usar el cinturón de seguridad en los autos”, “Tenemos que entender que el uso del preservativo es una medida de protección, como usar el cinturón de seguridad en los autos”,

El rol de la familia, la escuela y los adultos de confianza

La baja en el uso del preservativo también obliga a mirar qué conversaciones se habilitan en casa. No siempre tiene que ser la madre o el padre quien tome la posta. A veces puede ser una tía, un tío, un hermano mayor, una hermana, un adulto referente o un profesional de la salud con quien el adolescente pueda hablar sin miedo ni juicio.

La clave está en construir redes de diálogo y confianza antes de que aparezca una urgencia o una situación de riesgo.

En ese sentido, Achen defendió la importancia de la Educación Sexual Integral. “La ESI es mi bandera. La voy a ascender siempre. Es una muy buena herramienta”, expresó.

Para la profesional, hablar de preservativo no debería ser una charla solemne, incómoda o cargada de vergüenza. Debería formar parte de una educación cotidiana sobre el cuerpo, los vínculos, el consentimiento, el deseo y el cuidado.

Romper el tabú también es enseñar

La médica contó que en talleres de Educación Sexual Integral trabaja junto a una colega sobre la colocación correcta del preservativo: cómo abrirlo, cómo manipularlo y cómo evitar dañarlo.

Uno de los puntos básicos es no abrir el envoltorio con dientes, tijeras ni elementos punzantes. El sobre se abre fácilmente con los dedos, pero para hacerlo bien y con tranquilidad, hay que haberlo practicado.

“Es muy fácil de abrir cuando uno practicó muchas veces. Para eso hay que abrir un montón y estar tranquilo, seguro de que te va a salir”, explicó.

La frase resume el espíritu de la nota:

El preservativo no puede seguir siendo un tema que se menciona al pasar, con vergüenza o solo cuando hay miedo. Debe ser parte de una conversación clara, amorosa, responsable y posible. El preservativo no puede seguir siendo un tema que se menciona al pasar, con vergüenza o solo cuando hay miedo. Debe ser parte de una conversación clara, amorosa, responsable y posible.

Porque cuidar también es hablar. Cuidar es enseñar. Cuidar es habilitar preguntas sin castigo. Y cuidar es entender que el preservativo no es un detalle secundario, sino una herramienta fundamental para prevenir infecciones de transmisión sexual y vivir la sexualidad con más responsabilidad y libertad.