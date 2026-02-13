Preservativo: clave en la prevención del VIH y otras infecciones sexuales

Cada 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Preservativo , una jornada impulsada por la AIDS Healthcare Foundation (AHF) para reforzar la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Su uso correcto y constante reduce riesgos, corta cadenas de contagio y protege la salud individual y colectiva en cada relación sexual.

Salud. En Argentina más de 140.000 personas viven con VIH y un 13% aún lo desconoce

Salud. En Argentina el 98% de los nuevos casos de VIH son por falta de uso de preservativo

La iniciativa se ubica un día antes de San Valentín, con el objetivo de promover el cuidado en un contexto donde aumentan los encuentros íntimos. La campaña apunta a recordar que el preservativo constituye el único método anticonceptivo que, además de evitar embarazos no planificados, reduce el riesgo de contagio de enfermedades sexuales.

Aunque la fecha no posee reconocimiento oficial de la Organización Mundial de la Salud , distintas organizaciones sanitarias y comunitarias realizan actividades de concientización en varios países.

El preservativo actúa como método de barrera. Su uso correcto y constante reduce de forma significativa la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sífilis, gonorrea, clamidia y otras infecciones.

Datos de la OMS indican que más de medio millón de personas contrae diariamente una infección de transmisión sexual en el mundo. El VIH continúa entre las principales preocupaciones de salud pública global.

Especialistas en prevención remarcan que el condón ofrece una eficacia de entre 85% y 95% en la prevención de embarazos y una protección alta frente a infecciones cuando se utiliza desde el inicio hasta el final de la relación sexual.

Uso del preservativo y desafíos actuales

Estudios como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia evidencian que, aunque la mayoría de la población conoce los métodos anticonceptivos, el uso del preservativo no alcanza niveles universales.

Entre hombres solteros con vida sexual activa, el porcentaje de uso resulta mayor que en parejas estables. En relaciones de convivencia, el empleo del condón disminuye, lo que incrementa el riesgo de transmisión de infecciones cuando no existen controles médicos regulares.

Organizaciones de salud insisten en que la prevención no se limita al embarazo, sino que involucra la reducción del contagio de enfermedades que pueden presentar consecuencias crónicas o irreversibles.