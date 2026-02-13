viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de febrero de 2026 - 16:07
Prevención.

Preservativo: clave en la prevención del VIH y otras infecciones sexuales

El uso correcto del preservativo reduce el riesgo de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y se posiciona como la principal herramienta de prevención.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
13 de febrero. Día internacional del preservativo

13 de febrero. Día internacional del preservativo

Cada 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Preservativo, una jornada impulsada por la AIDS Healthcare Foundation (AHF) para reforzar la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Su uso correcto y constante reduce riesgos, corta cadenas de contagio y protege la salud individual y colectiva en cada relación sexual.

Lee además
en argentina el 98% de los nuevos casos de vih son por falta de uso de preservativo
Salud.

En Argentina el 98% de los nuevos casos de VIH son por falta de uso de preservativo
en argentina mas de 140.000 personas viven con vih y un 13% aun lo desconoce
Salud.

En Argentina más de 140.000 personas viven con VIH y un 13% aún lo desconoce

La iniciativa se ubica un día antes de San Valentín, con el objetivo de promover el cuidado en un contexto donde aumentan los encuentros íntimos. La campaña apunta a recordar que el preservativo constituye el único método anticonceptivo que, además de evitar embarazos no planificados, reduce el riesgo de contagio de enfermedades sexuales.

Aunque la fecha no posee reconocimiento oficial de la Organización Mundial de la Salud, distintas organizaciones sanitarias y comunitarias realizan actividades de concientización en varios países.

El preservativo como barrera contra el VIH y las ITS

El preservativo actúa como método de barrera. Su uso correcto y constante reduce de forma significativa la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sífilis, gonorrea, clamidia y otras infecciones.

Datos de la OMS indican que más de medio millón de personas contrae diariamente una infección de transmisión sexual en el mundo. El VIH continúa entre las principales preocupaciones de salud pública global.

Especialistas en prevención remarcan que el condón ofrece una eficacia de entre 85% y 95% en la prevención de embarazos y una protección alta frente a infecciones cuando se utiliza desde el inicio hasta el final de la relación sexual.

Uso del preservativo y desafíos actuales

Estudios como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia evidencian que, aunque la mayoría de la población conoce los métodos anticonceptivos, el uso del preservativo no alcanza niveles universales.

Entre hombres solteros con vida sexual activa, el porcentaje de uso resulta mayor que en parejas estables. En relaciones de convivencia, el empleo del condón disminuye, lo que incrementa el riesgo de transmisión de infecciones cuando no existen controles médicos regulares.

Organizaciones de salud insisten en que la prevención no se limita al embarazo, sino que involucra la reducción del contagio de enfermedades que pueden presentar consecuencias crónicas o irreversibles.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En Argentina el 98% de los nuevos casos de VIH son por falta de uso de preservativo

En Argentina más de 140.000 personas viven con VIH y un 13% aún lo desconoce

VIH en Jujuy: la provincia duplica la tasa nacional y concentra una de las mortalidades más altas del país

VIH en Salta: advierten que los más afectados son varones adolescentes

La NASA lanzó Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional tras una evacuación histórica

Lo que se lee ahora
NASA y SpaceX activaron Crew-12 tras la primera evacuación médica espacial
Misión.

La NASA lanzó Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional tras una evacuación histórica

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Atenciones en Jueves de Comadres (foto creada con IA). video
Preocupación.

Más de 100 atenciones en el Jueves de Comadres: intoxicación,  armas, entre otras

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo y sorprende a la comunidad científica.
Mundo.

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo: sorpresa en la comunidad científica

Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy video
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel