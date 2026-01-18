VIH en Salta: advierten que los más afectados son varones adolescentes

Según los datos difundidos por los organismos, la mayoría de los diagnósticos recientes en población joven corresponde a varones de entre 13 y 19 años. Este comportamiento epidemiológico refleja una combinación de factores. Alertan que hay menor acceso a información actualizada, dificultades para hablar de sexualidad en ámbitos familiares y escolares, y escasa vinculación con los servicios de salud.
Profesionales que trabajan en territorio señalan que muchos adolescentes llegan al testeo tardíamente, lo que retrasa el inicio del tratamiento y aumenta el riesgo de transmisión.
VIH en Salta: el rol del sistema de salud y la necesidad de reforzar la prevención
Tanto el Ministerio de Salud Nacional como UNICEF remarcan que el test de VIH es gratuito y confidencial en todos los centros de salud y hospitales, al igual que los tratamientos antirretrovirales, que permiten llevar una vida plena y saludable.
Ante los datos del informe, se trabaja en el fortalecimiento de campañas educativas y acciones de promoción del testeo dirigidas específicamente a jóvenes. También se busca ampliar los dispositivos de prevención en escuelas y espacios comunitarios, con el objetivo de derribar prejuicios y garantizar información basada en evidencia científica.
Un desafío para la región
Para Salta, esta tendencia representa un desafío urgente. Especialistas advierten que, sin políticas sostenidas, la brecha entre adolescentes y servicios de salud puede profundizarse. La combinación de educación sexual integral, acceso a preservativos, testeos tempranos y acompañamiento profesional resulta clave para frenar nuevas infecciones y mejorar la calidad de vida de quienes reciben diagnóstico.