VIH en Salta: advierten que los más afectados son varones adolescentes

El último informe del Ministerio de Salud de la Argentina reveló que el 98% de las personas que contrajeron VIH lo hicieron a través de relaciones sexuales sin preservativo.

Un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y UNICEF encendió señales de alerta en Salta atento a que señala que las nuevas infecciones por VIH afectan principalmente a varones adolescentes, un grupo que muestra mayor vulnerabilidad y menos acceso a recursos de prevención.

Según los datos difundidos por los organismos, la mayoría de los diagnósticos recientes en población joven corresponde a varones de entre 13 y 19 años. Este comportamiento epidemiológico refleja una combinación de factores. Alertan que hay menor acceso a información actualizada, dificultades para hablar de sexualidad en ámbitos familiares y escolares, y escasa vinculación con los servicios de salud.

Profesionales que trabajan en territorio señalan que muchos adolescentes llegan al testeo tardíamente, lo que retrasa el inicio del tratamiento y aumenta el riesgo de transmisión.

VIH en Salta: el rol del sistema de salud y la necesidad de reforzar la prevención Tanto el Ministerio de Salud Nacional como UNICEF remarcan que el test de VIH es gratuito y confidencial en todos los centros de salud y hospitales, al igual que los tratamientos antirretrovirales, que permiten llevar una vida plena y saludable.

Ante los datos del informe, se trabaja en el fortalecimiento de campañas educativas y acciones de promoción del testeo dirigidas específicamente a jóvenes. También se busca ampliar los dispositivos de prevención en escuelas y espacios comunitarios, con el objetivo de derribar prejuicios y garantizar información basada en evidencia científica. Un desafío para la región Para Salta, esta tendencia representa un desafío urgente. Especialistas advierten que, sin políticas sostenidas, la brecha entre adolescentes y servicios de salud puede profundizarse. La combinación de educación sexual integral, acceso a preservativos, testeos tempranos y acompañamiento profesional resulta clave para frenar nuevas infecciones y mejorar la calidad de vida de quienes reciben diagnóstico. El VIH se encuentra en la sangre, el líquido preseminal, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. VIH - Foto de archivo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







