domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 10:12
Salud.

VIH en Salta: advierten que los más afectados son varones adolescentes

Un reporte nacional señala que los varones adolescentes concentran la mayoría de nuevos contagios de VIH en Salta y piden reforzar la prevención .

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El último informe del Ministerio de Salud  de la Argentina reveló que el 98% de las personas que contrajeron VIH lo hicieron a través de relaciones sexuales sin preservativo.

El último informe del Ministerio de Salud  de la Argentina reveló que el 98% de las personas que contrajeron VIH lo hicieron a través de relaciones sexuales sin preservativo.

Según los datos difundidos por los organismos, la mayoría de los diagnósticos recientes en población joven corresponde a varones de entre 13 y 19 años. Este comportamiento epidemiológico refleja una combinación de factores. Alertan que hay menor acceso a información actualizada, dificultades para hablar de sexualidad en ámbitos familiares y escolares, y escasa vinculación con los servicios de salud.

Profesionales que trabajan en territorio señalan que muchos adolescentes llegan al testeo tardíamente, lo que retrasa el inicio del tratamiento y aumenta el riesgo de transmisión.

VIH en Salta: el rol del sistema de salud y la necesidad de reforzar la prevención

Tanto el Ministerio de Salud Nacional como UNICEF remarcan que el test de VIH es gratuito y confidencial en todos los centros de salud y hospitales, al igual que los tratamientos antirretrovirales, que permiten llevar una vida plena y saludable.

Ante los datos del informe, se trabaja en el fortalecimiento de campañas educativas y acciones de promoción del testeo dirigidas específicamente a jóvenes. También se busca ampliar los dispositivos de prevención en escuelas y espacios comunitarios, con el objetivo de derribar prejuicios y garantizar información basada en evidencia científica.

Un desafío para la región

Para Salta, esta tendencia representa un desafío urgente. Especialistas advierten que, sin políticas sostenidas, la brecha entre adolescentes y servicios de salud puede profundizarse. La combinación de educación sexual integral, acceso a preservativos, testeos tempranos y acompañamiento profesional resulta clave para frenar nuevas infecciones y mejorar la calidad de vida de quienes reciben diagnóstico.

El VIH se encuentra en la sangre, el líquido preseminal, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna.
VIH - Foto de archivo

VIH - Foto de archivo

